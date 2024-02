Schluss, aus, vorbei! Danni Büchner verkündet "Goodbye Deutschland"-Abschied

Reality-Sternchen Danni Büchner (46) wird vorerst nicht mehr bei "Goodbye Deutschland" zu sehen sein. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Das verkündete die Mallorca-Auswanderin auf Mittwochabend in einem Q&A auf Instagram. Ein Follower hatte gefragt: "Wann sehen wir euch wieder bei Goodbye Deutschland?" - und wurde bitter enttäuscht.

"Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei Goodbye Deutschland sehen", schrieb die gebürtige Düsseldorferin. Obwohl die Jahre mit der Sendung toll waren und sie auch immer ein Teil von ihrer Familie bleiben werde, sei es an der Zeit, Veränderungen vorzunehmen.

Ein Hintertürchen lässt sich Danni aber dennoch offen, denn: "Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst."

Über die Gründe für ihr Aus schwieg die 46-Jährige am Abend noch. Doch schon am Donnerstagmorgen gab sie ein Update. "Es ist im Leben immer so: Irgendwann ist man mutig genug zu sagen: 'Ich versuche jetzt mal andere Wege zu gehen.' Und wie heißt es so schön: Man soll ja aufhören, wenn's am schönsten ist", erzählte sie ihren Fans.

Sie sei VOX und der Produktion sehr dankbar für die vielen tollen Jahre. Irgendwann in diesem Jahr wolle sie ihren Followern natürlich verraten, was die Zukunft bringt.