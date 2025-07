24.07.2025 09:15 623 Tochter will Danni Büchner bei Dating-Portal anmelden, doch die sagt: "Suche keine Beziehung!"

In Folge 3 von "Diese Büchners" will Tochter Jada ihre Mutter in Sachen Liebe nachhelfen. Doch Danni stellt sich quer.

Von Karolin Wiltgrupp

