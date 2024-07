Darum gab es für H.P. Baxxter und seine Sarah keine Hochzeitsgeschenke

Seit rund einem Monat sind H.P. Baxxter (60) und seine Sara (23) verheiratet. © Lea Sarah Albert/dpa

H.P. und Sara wollten das Geld lieber gespendet wissen. Das verriet jetzt aber nicht das Ehepaar selbst, sondern der Verein, an den die Spenden flossen - der Galgo-Hilfe e.V. - auf Instagram. Ein Verein, der sich unter anderem, in Spanien für Galgos einsetzt, die in ihrer Heimat wenig Chancen auf ein hundegerechtes Leben hätten.

Nach eigenen Angaben gibt der Verein den Helfern im Ausland mehr Möglichkeiten an die Hand, um die Lebensbedingungen der Hunde vor Ort zu verbessern.

Über Projekte, Aktionen und Veranstaltungen werde "Galgo Español" in Deutschland bekannter und auf seine tragische Situation aufmerksam gemacht.

Vor ein paar Wochen hätte Galgo-Hilfe e.V. die schöne Nachricht erhalten, dass H.P. und Sara ihre Liebe mit denjenigen teilen wollen, die weniger Glück haben.

"Wir waren überwältigt von ihrer Großzügigkeit, als wir bei der Hochzeitsfeier Spendenboxen und Flyer sahen. Sara und H.P. haben nicht nur eine großzügige Spende für die Hunde in San Anton gesammelt, sondern diese auch noch großzügig aufgerundet", heißt es dazu auf Instagram. San Anton ist den Angaben nach eine Tötungsstation in Andalusien. Mit Hilfe aus dem Ausland sollen dort große Tötungsaktionen verhindert werden.