Sasha gesteht: Meine Frau Julia hat die Hosen an
Hamburg - Sänger Sasha (54) steht vielleicht im Rampenlicht, doch zu Hause hat seine Frau Julia Röntgen die Hosen an.
In einem Interview mit BUNTE gab der Sänger zu, dass die Rollen ganz klar verteilt sind: "Julia hat sich den Namen 'Boss' nicht nur erarbeitet, sondern verdient." Sie ist nicht nur seine Ehefrau, sondern auch die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Otto und die Managerin des Musikers.
"Das ist total angenehm. Die meisten wissen das gar nicht zu schätzen. Ich kann einfach so hinterherlaufen", sagte der 54-Jährige lachend. Seine Ehefrau hingegen nahm das Thema ernst: "Ich organisiere alles und das ist für ihn ja angenehm, wenn man Boss ist, hat man auch viele Aufgaben."
Als BUNTE wissen will, welche das wären, erklärte sie, dass Sasha diese Aufgaben dann abzuarbeiten hätte, woraufhin beide lachen mussten.
Der Sänger sei laut Julia ein wirklich guter Ehemann, am Wochenende würde er ihr immer den Kaffee ans Bett bringen. "Um Kopf und Kragen wird sich hier schon wieder geredet", sagte der Sänger. Auf die Schnelle fiel ihr allerdings nicht viel mehr ein, was der Musiker machen würde.
Dick Brave ist zurück auf der Bühne
Dann plauderte Julia noch aus dem Nähkästchen, ihr Sohn hätte sie an dem Tag irgendetwas gefragt. Daraufhin antwortete sie ihm: "Frag Papa."
"Mama, du bist doch der Boss", soll ihr Sohn erwidert haben.
Laut Sasha soll auch seine Frau musikalisch sein. "Ja, nach 15 Glas Champagner kann ich super singen", erklärte sie. Seine Managerin habe an einem Abend in Südtirol in einem dunklen Keller aus Versehen einfach mal gesungen.
"Wo ich dachte, dass das nicht die Welt erblickt. Sasha, wir haben gesagt, keine Videos und auch nichts erzählen", erklärte sie. Von nichts erzählen war nicht die Rede, gab Sasha schmunzelnd zu. "Aber ich sing' jetzt nicht", stellte Julia klar.
Aktuell tritt Sasha wieder als Kunstfigur Dick Brave auf. Als Rock'n'Roller feierte er sein großes Comeback, nun ist im Januar sein neues Doppelalbum "Back for Good" erschienen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa