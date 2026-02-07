Sasha gesteht: Meine Frau Julia hat die Hosen an

Hamburg - Sänger Sasha (54) steht vielleicht im Rampenlicht, doch zu Hause hat seine Frau Julia Röntgen die Hosen an.

Sänger Sasha (54) und seine Frau Julia Röntgen wissen, wie die Rollenverteilung aussieht. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

In einem Interview mit BUNTE gab der Sänger zu, dass die Rollen ganz klar verteilt sind: "Julia hat sich den Namen 'Boss' nicht nur erarbeitet, sondern verdient." Sie ist nicht nur seine Ehefrau, sondern auch die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Otto und die Managerin des Musikers.

"Das ist total angenehm. Die meisten wissen das gar nicht zu schätzen. Ich kann einfach so hinterherlaufen", sagte der 54-Jährige lachend. Seine Ehefrau hingegen nahm das Thema ernst: "Ich organisiere alles und das ist für ihn ja angenehm, wenn man Boss ist, hat man auch viele Aufgaben."

Als BUNTE wissen will, welche das wären, erklärte sie, dass Sasha diese Aufgaben dann abzuarbeiten hätte, woraufhin beide lachen mussten.

Der Sänger sei laut Julia ein wirklich guter Ehemann, am Wochenende würde er ihr immer den Kaffee ans Bett bringen. "Um Kopf und Kragen wird sich hier schon wieder geredet", sagte der Sänger. Auf die Schnelle fiel ihr allerdings nicht viel mehr ein, was der Musiker machen würde.