Datet Joe Jonas diese 27 Jahre ältere Schauspielerin?

Antibes (Frankreich) - Läuft da etwa was zwischen Joe Jonas (34) und Demi Moore (61)?

Joe Jonas (34) ist frischgebackener Single-Mann. © Jennifer Graylock/PA Wire/dpa

Der Sänger und die Schauspielerin wurden kürzlich beim Mittagessen im schicken Hotel Eden Roc im südfranzösischen Antibes gesichtet. Paparazzi-Fotos zeigen, wie angeregt die beiden im Gespräch waren und sich dabei kräftig amüsiert haben.

Später gesellten sich dann Joe Jonas' Bruder Kevin (36) und Modelmama Heidi Klum (51) dazu. Auch bei der amfAR-Gala in Cannes sollen Jonas und Moore zusammen gesichtet worden sein.

Doch was läuft da wirklich zwischen den beiden? Ein Insider spricht lediglich von einer rein platonischen Beziehung. "Demi und Joe haben eine Freundschaft geschlossen. Sie haben gemeinsame Freunde und eine enge Bindung zueinander", so die Quelle gegenüber "Page Six".

Eine weitere Quelle schließt eine Romanze zwischen der Schauspielerin und dem Boyband-Mitglied jedoch nicht aus. Fakt ist jedenfalls, dass beide derzeit Single sind.