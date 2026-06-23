David und Victoria Beckham senden emotionale Botschaft - Sohn Brooklyn "stinksauer"
London/Los Angeles - Zwischen Brooklyn Beckham (27) und seiner Familie herrscht weiter Eiszeit. Neue Fotos sorgen nun erneut für Zündstoff.
Zum britischen Vatertag am vergangenen Sonntag wurde es auf den Social-Media-Kanälen von David (51) und Victoria Beckham (52) emotional: Bei Instagram teilten der frühere Profi-Kicker und das Ex-Spice-Girl süße Familien-Schnappschüsse aus vergangenen Tagen.
Während Victoria ihren Ehemann mit einem Strandfoto an der Seite seiner vier Kids als "wahrlich besten Papa" würdigte, öffnete auch David das Beckham-Familienalbum und kramte gleich mehrere rührende Kinderfotos seiner Sprösslinge heraus.
Ungewohntes Bild: Neben seinen Geschwistern Harper, Cruz und Romeo lacht auf den niedlichen Aufnahmen auch Brooklyn freudestrahlend in die Kamera.
Doch die innigen Familienmomente scheinen beim ältesten Beckham-Spross für Unmut und "Wut" zu sorgen: Der 27-Jährige sei "stinksauer" über die öffentlichen Posts seiner Eltern, enthüllte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung "The Sun".
Brooklyn Beckham möchte "in Ruhe gelassen" werden
Der älteste Sohn der Beckhams habe um Ruhe gebeten. Trotzdem würde das Promi-Paar "einfach immer wieder Bilder von ihm" posten, so die Quelle.
"Dadurch wird die ganze Sache einfach wieder hochgebracht", erklärte der Insider weiter und ordnete Brooklyns Gefühle ein: "Er wünscht sich, sie würden es dabei belassen und ihn in Ruhe lassen."
Anfang des Jahres hatte der begeisterte Hobbykoch öffentlich mit seinen berühmten Eltern gebrochen und schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. Dabei war unter anderem von jahrelanger Manipulation und der Sabotage seiner Beziehung die Rede.
Eine Versöhnung scheint weiterhin nicht in Sicht zu sein: Alle Annäherungsversuche seiner Familie blockte Brooklyn bislang ab.
Titelfoto: picture alliance/dpa/PA Wire | Matt Crossick