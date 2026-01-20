"Eltern versuchten unermüdlich, Beziehung zu zerstören": Beckham zieht Schlussstrich
Los Angeles (USA) - Paukenschlag im Hause Beckham! Sprössling Brooklyn Peltz Beckham (26) rechnet auf die harte Tour mit seinen Eltern Victoria (51) und David (50) ab.
In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Sohn des einstigen Fußballstars und Champions-League-Siegers ein umfangreiches und bedenkliches Statement zu all den Gerüchten und Anschuldigungen, die derzeit um ihn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) schwirren.
Mit diesen Worten leitet Brooklyn sein sechsseitiges Statement ein: "Ich war all die Jahre still und habe alles probiert, diese Dinge im Privaten zu klären. Leider sind meine Eltern und ihr Team immer wieder zur Presse gegangen und haben alles erzählt. Ich habe nun keine andere Möglichkeit mehr, als für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über ein paar der Lügen zu erzählen, die gedruckt wurden."
Demnach stehe er "zum ersten Mal in meinem Leben" für sich selbst ein. Insbesondere gegen Mutter Victoria schießt der Koch mit großem Kaliber.
Sie habe wenige Wochen vor der Hochzeit ihres Sohnes und der Schauspielerin die Anfertigung des Hochzeitskleides abgesagt, sodass sich Nicola unter all dem Hochzeitsstress auch noch ein neues Kleid habe suchen müssen.
Doch damit nicht genug: Auf der Hochzeit selbst ging es weiter. Demnach soll sich die 51-Jährige das Recht auf den ersten Tanz mit dem Bräutigam - also ihrem Sohn - herausgenommen haben.
Brooklyn beschreibt die Szene vom "schönsten Tag" in seinem Leben wie folgt: "Sie hat vor allen Leuten sehr unangemessen mit mir getanzt. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt."
"Ich wurde den größten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert"
Auch auf die Vorwürfe, dass er und seine Frau den 50. Geburtstag seines Vaters boykottiert hätten, geht der 26-Jährige ein. Laut ihm soll sich das Ehepaar bereits Wochen vor der großen Feier in London aufgehalten und immer wieder den Kontakt zu Vater Beckham gesucht haben.
Dieser soll sie aber über Wochen hinweg ignoriert haben. Erst als seine große Geburtstagsfeier "mit Hunderten Leuten und Kameras an jeder Ecke" vor der Tür stand, sagte er einem Treffen zu. Jedoch nur unter einer Bedingung: Nicola, die Ehefrau seines eigenen Sohnes, dürfe nicht auf die Feier mitkommen.
"Seitdem ich mich gegen meine Familie zur Wehr setze, werde ich unaufhörlich von meinen Eltern angegriffen, sowohl privat als auch öffentlich, und ebendiese Angriffe werden auf ihren Befehl hin an die Presse weitergeleitet", schreibt Brooklyn weiter.
"Die Behauptungen, meine Frau kontrolliere mich, sind völlig falsch. Ich wurde den größten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert."
Sowohl David als auch Victoria haben sich bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen beiden Brüdern Romeo (23) und Cruz (20) ist zerrüttet.
Titelfoto: Fotomontage: Vianney Le Caer/Invision/dpa, Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa