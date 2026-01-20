"Eltern versuchten unermüdlich, Beziehung zu zerstören": Beckham zieht Schlussstrich

Los Angeles (USA) - Paukenschlag im Hause Beckham ! Sprössling Brooklyn Peltz Beckham (26) rechnet auf die harte Tour mit seinen Eltern Victoria (51) und David (50) ab.

"Meine Familie legt über alles Wert auf öffentliche Werbung und Werbeverträge. Die Marke 'Beckham' steht an erster Stelle", schreibt Sohn Brooklyn (26, l.) über seine Eltern David (50, 2.v.r.) und Victoria (51, r.). © Fotomontage: Vianney Le Caer/Invision/dpa, Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Sohn des einstigen Fußballstars und Champions-League-Siegers ein umfangreiches und bedenkliches Statement zu all den Gerüchten und Anschuldigungen, die derzeit um ihn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) schwirren.

Mit diesen Worten leitet Brooklyn sein sechsseitiges Statement ein: "Ich war all die Jahre still und habe alles probiert, diese Dinge im Privaten zu klären. Leider sind meine Eltern und ihr Team immer wieder zur Presse gegangen und haben alles erzählt. Ich habe nun keine andere Möglichkeit mehr, als für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über ein paar der Lügen zu erzählen, die gedruckt wurden."

Demnach stehe er "zum ersten Mal in meinem Leben" für sich selbst ein. Insbesondere gegen Mutter Victoria schießt der Koch mit großem Kaliber.

Sie habe wenige Wochen vor der Hochzeit ihres Sohnes und der Schauspielerin die Anfertigung des Hochzeitskleides abgesagt, sodass sich Nicola unter all dem Hochzeitsstress auch noch ein neues Kleid habe suchen müssen.

Doch damit nicht genug: Auf der Hochzeit selbst ging es weiter. Demnach soll sich die 51-Jährige das Recht auf den ersten Tanz mit dem Bräutigam - also ihrem Sohn - herausgenommen haben.

Brooklyn beschreibt die Szene vom "schönsten Tag" in seinem Leben wie folgt: "Sie hat vor allen Leuten sehr unangemessen mit mir getanzt. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt."