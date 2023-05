Davina Geiss feiert Luxus-Geburtstag auf 38-Meter-Yacht: Mama Carmen bringt sie zum Weinen

Davina Geiss ließ sich in schicker Geburtstags-Montur auf der "Indigo Star" ablichten. © Screenshot/Instagram/carmengeiss

Unter ihrem Instagram-Post, welcher die frischgebackene 20-Jährige unter anderem vor ihrer reich gedeckten Geburtstagstafel zeigt, häuften sich am Nachmittag die Glückwünsche.

Offenbar hatte die in Monaco lebende Influencerin in ihren Geburtstag hineingefeiert und dafür all ihre Freunde, Mama und Papa sowie ihre etwas mehr als ein Jahr jüngere Schwester Shania (18) eingeladen.

"Ich wachte heute auf und war ein Jahr älter", schrieb die 20-Jährige zu den Eindrücken des Abends. Die Blondine hatte sich für ihren Ehrentag herausgeputzt. Sie trug ein lilafarbenes Kleid, welches sich mit einer Schleife vor dem Bauch zusammenbinden ließ. Ihre Haare trug sie offen, die Nägel hatte sie weiß lackiert.

Überall auf der 38-Meter-Yacht, dem bekannten Geiss-Frachter "Indigo Star", hingen Girlanden, sowie goldene und silberne Luftballons. Pünktlich um Mitternacht gab es mehrere Torten, auf denen die älteste Geiss-Tochter Kerzen auspusten durfte.

Ganz die stolzen Eltern filmte Robert seine Tochter, Mama Carmen klatschte um die Wette.