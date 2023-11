25.11.2023 09:21 1.890 Davina Geiss trifft Lewis Hamilton: Die Reaktion der Formel-1-Legende sorgt für Lacher!

Am Rande des Formel-1-Rennens in Abu Dhabi flaniert auch Davina Geiss durch das Fahrerlager. Ein Pilot hat allerdings so gar keine Lust auf ein Erinnerungsfoto.

Von Frederick Rook

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Am Rande des Formel-1-Spektakels in Abu Dhabi flaniert auch Davina Geiss (20) durch das Fahrerlager, um das ein oder andere Erinnerungsfoto mit den Stars der Szene zu schießen. Ein Pilot hat dabei allerdings so gar keine Lust! Davina Geiss (20) posiert am Rande des Abu Dhabi Grand Prix mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (38). © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots) Um das Geschehen auf dem Yas Marina Circuit aus der Pole Position verfolgen zu können, sind "Die Geissens" sogar extra mit ihrer 38-Meter-Yacht angereist. Der Parkplatz der "Indigo Star" ist nur durch einen Zaun von der Rennstrecke getrennt. "Mega Liegeplatz für die Formel 1 am Wochenende in Abu Dhabi!", schreibt Robert Geiss (59) zu einigen Schnappschüssen aus dem Hafen. Die Umgebung lässt erkennen: Das hier ist definitiv kein Ort für Geringverdiener! Davina Geiss Davina Geiss raubt Fans im Dirndl den Atem, ihr Opa kann sich Kommentar nicht verkneifen Und weil Geld und Prominenz natürlich vieles möglich machen, durfte die Kult-Familie aus Monaco an der Seite von Haas-Pilot Nico Hülkenberg (36) auch einen Spaziergang durch das Fahrerlager und die Boxengasse machen. Roberts älteste Tochter Davina nutzte die Gunst der Stunde, um sich mit dem ein oder anderen Piloten ablichten zu lassen. Neben dem Australier Daniel Ricciardo (34) erwischte sie auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton (sieben Titel). Der 38-Jährige ist sogar gleich auf zwei Fotos zu sehen. Wirklich Lust auf das Gepose mit der 20-jährigen Geiss-Tochter scheint der Mercedes-Fahrer allerdings nicht gehabt zu haben. Davina Geiss posiert mit den Formel-1-Stars beim Saisonfinale in Abu Dhabi Begegnung mit Rekordchampion Lewis Hamilton sorgt für Lacher im Netz "Die Geissens" und Haas-Fahrer Nico Hülkenberg (36, l.) sind seit vielen Jahren miteinander befreundet. © Instagram/davinageiss (Screenshot) Auf dem ersten Schnappschuss steht der Brite recht distanziert neben Davina, während diese vorsichtig den Arm um seine Schultern legt. Lewis' Lächeln wirkt dabei schon arg gezwungen, wie auch auf dem zweiten Foto. Darauf lächelt der Rekordchampion zwar immer noch gequält in die Kamera, hat aber bereits erfolgreich einige Schritte zwischen sich und Davina bringen können. "Hamilton auf der Flucht" wäre wohl die passende Bildzeile gewesen. Die Abneigung des F1-Piloten blieb auch den Fans nicht verborgen. "Lewis hatte richtig Bock", scherzte etwa ein User. Ein anderer amüsierte sich ebenfalls köstlich: "Hamilton hatte sooo keinen Bock haha!" Davina Geiss In Minikleid und Stiefeln: Davina Geiss sorgt für Hitzewallungen im kalten Herbst Ein bisschen Eindruck schinden konnte Davina mit ihrem Backstage-Pass dann aber doch. "Danny Ric omg" oder "dezent neidisch" ist ebenfalls unter dem Beitrag zu lesen, den die gebürtige Monegassin mit den Worten "Paddock Day" versah.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)