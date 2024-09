Monaco in Love: Dieser Sportstar soll das Herz von Davina Geiss erobert haben!

Millionärstochter Davina Geiss (21) soll auf Liebeswolke sieben schweben. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Wie die österreichische "Kleine Zeitung" berichtet, soll Maximilian Günther der neue Mann an der Seite des TV-Stars ("We Love Monaco") sein. Der 27-Jährige ist in der Formel-E aktiv und hat nun offenbar das Rennen um Davinas Herz gewonnen.

Laut dem Blatt sollen die beiden zuletzt immer häufiger zusammen gesichtet worden sein. Die Gerüchte um eine mögliche Liaison sind nicht neu. Bereits 2023, als Günther in einer Episode von "Die Geissens" auf der Luxus-Yacht "Indigo Star" auftauchte, knisterte es.

Im Einzelinterview wollte es Shania dann genauer wissen. "Und, wie fandest du ihn?", fragte die 20-Jährige damals in Richtung ihrer großen Schwester. Die wollte sich aber nicht so leicht in die Karten gucken lassen.

"Er ist nett, ja", gab Davina schließlich nüchtern zu Protokoll, konnte sich ein vielsagendes Grinsen dabei aber nur schwer verkneifen. Mama Carmen war da längst schon weiter. "Ich finde einen Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett", schwärmt die 59-jährige.

Aus "ganz nett" könnte rund eineinhalb Jahre später nun tatsächlich ein "Perfect Match" geworden sein. Allerdings haben weder Max noch Davina eine mögliche Liebesbeziehung bisher bestätigt.