So sexy können Trachten sein: Davina und Shania Geiss begeistern im Dirndl-Look

Monaco - Die Münchner Wiesn mag zwar rund um den Globus bekannt sein, wer es aber noch ein bisschen exklusiver haben möchte, wählt den Yachtclub in Monaco. Dort feierten nämlich Davina (21) und Shania Geiss (20) das Oktoberfest - in atemberaubender Trachtenmode!

Ihre Fans sind vom Anblick ihres Idols begeistert, was vor allem der Symbiose aus Eleganz und Sexiness geschuldet ist. "Sieht aus wie das Dirndl einer Braut", schwärmt eine Userin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Der transparente Stoff an der Oberseite gewährt tiefe Einblicke in ihren Ausschnitt. Einen ebenso verführerischen Eindruck vermitteln die unverhüllten Arme und Beine. Dezentes Make-up, offene Haaren sowie ein süßer Schmollmund runden den Look ab.

Auf den Instagram-Kanälen der beiden Töchter von Robert Geiss (60) und seiner Frau Carmen (59) tummeln sich hauptsächlich Fotos in knapper Bikini-Kluft oder in eleganter Abendgarderobe.

Ihre jüngere Schwester Shania Geiss (20) besuchte das exklusive Event in einem eleganten schwarzen Dirndl. © Instagram/shaniageiss (Screenshot)

Shania steht ihrer älteren Schwester an diesem Abend in Sachen Mode natürlich in nichts nach. Die gebürtige Monegassin lässt ihre rund 680.000 Follower nur allzu gerne an ihrem Leben in Saus und Braus teilhaben.

Für das Event im Yachtclub hat sich die 20-Jährige - im perfekten Kontrast zu Davina - ein elegantes schwarzes Dirndl ausgesucht. Bei ihr ist vor allem die transparente Bluse mit Spitzendetails und goldenem Schmuck ein absoluter Hingucker.

In einer weiteren Insta-Story zeigte sich die TV-Bekanntheit ("Die Geissens") in einem traditionell weiß-blau geschmückten Festsaal. Auf der Bühne gab eine Band den Song "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang zum Besten.

Nach der ausgelassenen Sause im Fürstentum hieß es dann aber auch gleich schon wieder Koffer packen. Diesmal hob der Privatjet von Nizza in Richtung München ab. Dort verfolgte die Familie das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart.