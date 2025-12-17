"Ziemlich geschockt": Kultband Deichkind trauert um Gründungsmitglied
Hamburg - Schock für Fans und Weggefährten: Die Kultband Deichkind trauert um ihr Gründungsmitglied Malte Pittner (†48). Wie die Musiker am Montagabend auf Instagram bekannt gaben, ist Pittner nach langer Krankheit gestorben.
"Das hat uns ziemlich geschockt", schreiben die Bandmitglieder zu gemeinsamen Schnappschüssen und zeigen sich tief betroffen vom Verlust ihres ehemaligen Kollegen.
Der Musiker gehörte 1997 zu den Gründern von Deichkind und prägte die Band bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2005. Vor allem die ersten beiden Alben, "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti", tragen seine Handschrift.
"Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht", erinnert sich die Band an die gemeinsame Zeit.
In ihrem Nachruf würdigt Deichkind den Verstorbenen als "genialen Musiker, Entertainer und unglaublich talentierten Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind".
Nach seinem Abschied von der Hamburger Formation setzte der Musiker seine Karriere erfolgreich fort, unter anderem mit der Country-Band Texas Lightning. Auch in der Werbebranche feierte er Erfolge, bevor er sich vor einigen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog.
Nach Tod von Deichkind-Mitgründer Malte Pittner: Auch Fans zeigen Anteilnahme
Zum Abschied richtet die Band emotionale Worte an ihren verstorbenen Freund: "Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden."
Gleichzeitig bitten die Musiker darum, die Privatsphäre von Pittners Familie und Freunden zu respektieren.
Nicht nur die Band, auch die Deichkind-Fans trauern. Unter dem Instagram-Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen der Community.
"Malte war echt krass. Rest in Peace King", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Danke für dieses wunderbare Stück Musikgeschichte, die mich sehr geprägt hat."
