Süßigkeiten-Liebe wie Willy Wonka: Timothée Chalamet gibt Tausende für Schokolade aus

London - Als Willy Wonka hat Timothée Chalamet (29) eine Schokoladenfabrik, mit deren Produkten er die Menschen glücklich macht. Auch privat scheint der Hollywood-Star eine große Liebe für Süßigkeiten zu haben. Denn er machte nun im Londoner Luxus-Kaufhaus Harrods einen Großeinkauf.

2023 verkörperte der Schauspieler den Schokoladenfabrik-Besitzer Willy Wonka. © imago/ZUMA Press

3000 Pfund (knapp 4000 Euro) soll der Schauspieler für feinste Schokolade der italienischen Manufaktur Venchi ausgegeben haben, wie die britische "Sun" berichtete. "Timothée liebt Schokolade. Er wollte so viel wie möglich davon kaufen", verriet ein Insider der Zeitung.



Im Online-Shop von Venchi bekommt man eine Vorstellung, wie die beachtliche Summe zusammengekommen sein könnte. Eine mit Pralinen gefüllte Hutschachtel kostet gut mal 120 Euro. Ein Geschenkset mit einem zwei Kilogramm schweren Block Schichtnougat und dem traditionellen italienischen Weihnachtskuchen Panettone ist für 205 Euro zu haben.