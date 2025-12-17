Witz über Attentat: Nächster Shitstorm für El Hotzo

Berlin - El Hotzo (29, bürgerlich Sebastian Hotz) steht erneut in der Kritik. Der Auslöser: Ein vermeintlich harmloser Witz über Ketchup.

Satiriker El Hotzo (29) provoziert erneut mit einem Post auf der Plattform X. © Hendrik Schmidt/dpa

In einem am Dienstag auf der Plattform X veröffentlichten Post schrieb der Satiriker: "Wie esst ihr Ketchup zu euren Pommes?"

Dazu zeigte El Hotzo zwei Pommes-Varianten: einmal "Trump-Style" mit lediglich ein wenig Ketchup an der Seite und einmal "Kirk-Style", bei dem der Ketchup über die gesamte Pommes verteilt ist.

Die Anspielung auf die jeweiligen Attentate auf US-Präsident Donald Trump (79) und den rechten Aktivisten Charlie Kirk (†31) ist leicht ersichtlich:

Trump war im Juli 2024 bei einem Wahlkampf-Auftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania durch einen Schuss am Ohr verletzt worden, Kirk wurde im September dieses Jahres bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah von einem Schuss in den Hals getroffen und starb später an seinen Verletzungen.

Viele X-Nutzer fanden den Vergleich weniger lustig. Ein Kommentar schrieb: "Wie ekelhaft, armselig und erbärmlich kann man sein? El Hotzo: JA!" Ein anderer User erklärte: "Wer sich über den Tod von Menschen lustig macht, ist selbst ein Arschloch. Punkt."