Demi Moore über Zusammenarbeit mit Tom Cruise: "Unangenehm" gewesen

New York (USA) - In einem Interview mit " New Yorker Festivals " blickte die US-amerikanische Schauspielerin Demi Moore (62) auf ihre Zusammenarbeit mit Tom Cruise (63) zurück. Während der Vorbereitung für den 1992 erschienenen Krimi "Eine Frage der Ehre" habe ihre Schwangerschaft wohl für ordentlich Spannung gesorgt. Zum Zeitpunkt des Drehs war die Hollywood-Bekanntheit bereits im achten Monat.

Demi Moore (62) und Tom Cruise (63) sind zusammen in dem zweistündigen Film "Eine Frage der Ehre" (1992) zu sehen.

Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Bruce Willis (70), mit dem sie von 1987 bis 2000 verheiratet war, erwartete die Schauspielerin Anfang der 90er-Jahre ihre zweite gemeinsame Tochter Scout LaRue Willis (34).

In der Zeit ihrer Schwangerschaft erhielt sie die Filmanfrage für den Krimi. Nach langem Überlegen nahm sie das Angebot an, berichtete "People".

In einer Militär-Uniform trat sie hochschwanger 1991 vor die Kamera. Für ihren Filmpartner Tom Cruise war das alles andere als angenehm.

"Ich glaube, Tom war ziemlich verlegen. Ich selbst fühlte mich eigentlich wohl, aber ich konnte merken, dass es ihm ein bisschen unangenehm war", gestand die Berühmtheit im Interview. Trotz seiner augenscheinlichen Unsicherheit habe er versucht, sich nichts anmerken zu lassen.