Lisa Müller jetzt CSU-Mitglied: Dressurreiterin verfolgt eigene Karrierepläne

München - Dressurreiterin Lisa Müller ist in die CSU eingetreten. "Die CSU ist meine politische Heimat", sagte sie dem Radiosender Antenne Bayern.

Vor ihrem Parteieintritt hat sich Lisa Müller (36, l.) bei Ilse Aigner (61, CSU) informiert. © Lennart Preiss/dpa

Erst vor kurzem hatte die 36-Jährige, die mit Fußball-Star Thomas Müller verheiratet ist, ein Praktikum bei der Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU) absolviert.

"Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", sagte Müller dem Radiosender.

Landtagspräsidentin Aigner freut sich über Müllers Parteieintritt bei den Christsozialen. "Lisa Müller ist eine interessierte und intelligente Frau, die auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb – ihr Gestüt - leitet", sagte die CSU-Politikerin Antenne Bayern.

Ein Amt oder ein Mandat strebe Müller ach eigenen Angaben vorerst nicht an, berichtet der Sender.