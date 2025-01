Detlef Soost und seine Frau Kate im Paar-Check: Das ist das Geheimnis ihrer Ehe!

Es komme immer mal zu Momenten, wenn es im Privaten nicht leicht ist und sie dennoch funktionieren müssen. "Ich glaube, das haben wir gut gelernt in den letzten 15 Jahren, dass wir das eine in den Hintergrund rücken und das andere in den Fokus", führte sie weiter aus.

Im " SAT.1 Frühstücksfernsehen " offenbarten sie, welche Schwächen der andere hat. "Kate will alles auf einmal, manchmal", so Detlef. Der Choreograf arbeite Dinge Schritt für Schritt ab, während seine Frau alles gleichzeitig im Kopf habe.

Am Samstag tritt das Paar bei "Schlag den Star" gegen Eko Fresh (41) und seine Partnerin Sarah Bora an. Dabei brauchen sie viel Durchhaltevermögen, Kraft und Köpfchen.

Das Ehepaar hat zusammen fünf Kinder und lebt in Berlin. © Screenshot Instagram: detlefsoostofficial

Obwohl das Ehepaar in den vergangenen Jahren viel gelernt habe, offenbarten sie: "Wir haben einige Ehekrisen durchlebt, um ehrlich zu sein. Aber wir sitzen hier."

Wie sie trotzdem wieder zueinander gefunden haben? "Last but not least, ist der Kern immer da gewesen. Die Liebe. Wenn du die Liebe hast und in die Kommunikation gehen kannst, dann sind die anderen Dinge auch möglich", erklärte der Fitnesstrainer.

"Wir sind alle nur Menschen. Nobody is perfect. Und das Thema Vergeben muss man auch lernen", ergänzte Kate.

Zudem glaube sie, dass viele zu schnell das Handtuch werfen. "Warte mal ab, beim Nächsten werden es genau die gleichen Themen sein", fügte die 41-Jährige hinzu. Detlef stimmte nickend zu.