Diagnose: Wuchernder Pilz - Aminata Belli spricht über ihre Darmgesundheit

Gründe für die Wucherung könne übermäßiger Stress, falsche Ernährung, Antibiotika sein, so Aminata Belli (31). © Screenshot/Instagram/aminatabelli

Aminata ist zwar auch als Influencerin aktiv, mit irgendwelchen Kaufanreizen sollte ihr Darm am Samstag allerdings nichts zu tun haben.

Statt für ein Produkt zu werben, erklärte sie frei heraus, dass sie einen wachsenden, wuchernden Darmpilz, einen Candida albican, diagnostiziert bekommen habe und machte so gleichzeitig - als nicht geschulte, nicht medizinische private Person, wie sie selbst betonte - auf eine Problematik aufmerksam, die vielleicht auch andere Menschen betreffen könnte.

Gründe für das "Ungleichgewicht" im Körper und somit für die Wucherung könnten übermäßiger Stress, falsche Ernährung, Antibiotika sein, so Aminata.

Der Candida albicans ist Teil der normalen Darmflora und macht in der Regel keine Probleme, weiß der Darm-Mediziner im Ruhestand, Dr. Gerhard Wallner. "Zumindest nicht, solange er sich nicht ungehindert vermehrt. Dann kann er – so wie andere Pilze der Gattung Candida – eine Infektionskrankheit auslösen. Diese wird in Fachkreisen als Candidose bezeichnet."



Die Symptome der 31-Jährigen, für deren Ursache sie zunächst ihr Alter im Verdacht hatte: krasse Müdigkeit, Erschöpfung, Blähbauch, Konzentrationsschwierigkeiten, allgemeines Unwohlsein.