Diana Kaloev im Interview: "Das Jahr 2023 war einfach sehr turbulent"

Hamburg/Köln - Einige Zeit hatte sich Diana Kaloev (26) nicht bei ihren Followern gemeldet. Stattdessen hatte sich die Kölnerin eine Auszeit, unter anderem auf Bali, gegönnt. Doch wieso war die Influencerin so lange offline? Unsere TAG24 -Reporterin hat mit ihr gesprochen.

Und eine der ersten Amtshandlungen? Die Reise in die Hansestadt, um den neue Franchise-Store der hippen "Croissanterie" einzuweihen.

"Im Januar ist in meinem Business nicht ganz so viel los. Das ist wirklich der einzige Monat, in dem ich mit gutem Gewissen sagen kann, ich bin jetzt raus. Jetzt muss ich auch zurückkommen und das Geld verdienen, was ich ausgegeben habe (lacht). Jetzt geht’s also wieder los. Volle Power, 100 Prozent", freute sie sich, ab sofort im neuen Jahr wieder loszulegen.

Kein Grund zur Sorge also.

"Das Jahr 2023 war einfach sehr turbulent", erklärte die Ex- Bachelor -Kandidatin auf TAG24-Nachfrage.

Bei der Eröffnung der Hamburger "Madame Croissant"-Filiale haben wir die 26-Jährige zum Interview getroffen. Zwischen leckeren Croissants und frischem Kaffee hat sie erzählt, wieso sie sich eine lange Zeit nicht via Instagram -Story gemeldet hatte.

Influencerin und Unternehmerin Diana Kaloev (26) ist derzeit mit einer Freundin in Kapstadt. Sicher arbeitet sie auch dort an ihren diesjährigen Business-Plänen. © Screenshot Instagram/dianakaloev

Doch womit will die 26-jährige Unternehmerin ab sofort wieder loslegen? Welche Projekte stehen 2024 an? Im Gespräch hat sie schon so einiges verraten.

"Ich werde sehr viel auf Reisen sein." Bereits zwei Tage nach der "Madame Croissant"-Eröffnung ging es für die 26-Jährige nach Kapstadt - wo sie aktuell noch immer Zeit mit einer Freundin verbringt. Selbst über Karneval hatte sich die Wahl-Kölnerin aus Deutschland verabschiedet.

Sicher ist sie auch während der Zeit in Südafrika mit den Gedanken bei den diesjährigen Business-Plänen. "Ich habe natürlich mit 'Kalinka' viel vor. Wir planen die neue Basic-Kollektion, wir planen die neue Sommerkollektion. Dann bin ich auch an Duft 2.0 dran", so die Influencerin über aktuelle Projekte.

"Kalinka" ist ihre eigene Bademoden-Marke, die sie vergangenes Jahr herausgebracht hatte. Außerdem kam 2023 ihr eigenes Parfüm auf den Markt. Gerade dieser Schritt sei für die Content-Creatorin sehr bedeutend gewesen. "Die Entwicklung des Dufts, muss ich auch wirklich sagen, war eine riesige Bereicherung für mich letztes Jahr. Das hat mir so viel gegeben, wie gut, das angekommen ist und auch die Arbeit daran."

Neben dieser Vorhaben habe sie noch einige weitere Projekte auf dem Zettel, von denen sie aktuell aber noch nichts verraten könne. "Also ich würde es dir sofort sagen, aber ich muss das erstmal schwarz auf weiß sehen. Ich kann einfach noch nicht, weil ich die Unterschriften noch nicht gesetzt habe", verriet sie uns.

Generell ist die 26-Jährige inzwischen dafür bekannt, ihre Träume und Vorstellungen häufig Realität werden zu lassen. Sicher, wird sie damit auch vorerst nicht aufhören. "Mein Kopf hat einfach so viele Ideen und ich denke mir, ich bin jung, ich muss alles umsetzen."