Diana Kaloev verrät: Aus diesem emotionalen Grund blockiert die Influencerin User schnell im Netz

Hamburg/Köln - Diana Kaloev (26) betrachtet Instagram nicht nur als Business, sondern auch als eine Art Wohnzimmer. Im TAG24-Interview hat sie verraten, wie sie damit umgeht, wenn sich Hass in ihren "vier Wänden" breit machen will. Eine Antwort, die inspirieren könnte.

"Ich hatte tatsächlich auch noch keine Phase in meinem Leben, in der mich die gesamte Masse mochte. Auch in der Schule war da eine leichte Form von Mobbing - von Schülern und Lehrern."

Diana Kaloev (26) findet, irgendwann müsse man einen gesunden Egoismus entwickeln. © Screenshot Instagram/dianakaloev

Gerade weil sie im jungen Alter solch negative Erfahrungen gemacht habe, habe sie früh lernen müssen, für sich selbst und ihre Art einzustehen.

"Ich musste mir sehr früh selbst einreden: 'Alles, was du machst, ist okay. Du bist gut, so wie du bist. Die können das scheiße finden, was du machst, die können alles an dir scheiße finden'. Ich war teilweise die einzige, die mir gesagt hat: 'Du bist gut, du bist toll'."

Ausgerechnet wegen dieser toughen Teenager-Zeit, die die junge Unternehmerin sehr geprägt habe, wolle sie das auch im Online-Kontext und damit auf Instagram weiter so handhaben.

"Man muss irgendwann einfach einen gesunden Egoismus entwickeln und herausfinden: Wie lange kann ich mir das anhören und wann hört es auf", appelliert sie an alle, die sich aus Angst vor Zurückweisung oder Ablehnung nicht trauen im Sinne ihrer mentalen Gesundheit Grenzen zu setzen.

Denn: In ihren Augen wird es, gerade auf Instagram oder ähnlichen sozialen Netzwerken, "immer Sachen geben, die einen treffen". "Egal wie dick dein Fell ist, am Ende bist du nur ein Mensch."