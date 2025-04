Didi Hallervorden löst Eklat mit N-Wort aus: "Hätte ich gewusst, dass man das nicht mehr sagt"

Hallervorden ist nach eigenen Angaben ein politischer Mensch. © Jens Kalaene/dpa

Für manche Zuschauer war dies der Tiefpunkt des Abends. Zuvor hatte der "Honig im Kopf"-Star dem Moderator gesagt, dass er sich benehmen werde und gab an: "Ich bin ja ein sehr politischer Mensch eigentlich."

Seinen Worten nach hätten ihm "die satirischen Sachen am meisten Spaß gemacht, da man da seine Meinung kundgeben konnte". Zudem hätte man so versucht, den Zuschauern "politischen Nachhilfeunterricht" zu geben - und zwar "zu einer Zeit, in der die Meinungsfreiheit nicht jedem in die Waagschale gelegt worden ist".

Auch Komiker Jürgen von der Lippe (76) bekleckerte sich nicht mit Ruhm, als er behauptete: Die Tagesschau-Sprecher dürften bei ihrer Begrüßung das Publikum nicht mehr als "meine Damen und Herren" adressieren.

