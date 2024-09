Didi Hallervorden über Wahl-Beben: "Es brennt an allen Ecken und Enden"

Berlin - Der Schauspieler und Theaterintendant Dieter Hallervorden (89) hat eine klare Meinung zu den Erdrutsch-Wahlen in Thüringen und Sachsen . Er zeigt sich mit Blick auf die aktuelle Lage besorgt.

Zudem verkündete der gebürtige Dessauer, dass er am 21. September im Berliner Kabarett "Die Wühlmäuse" bei kostenlosem Eintritt eine Gala zum Weltfriedenstag veranstalten wird.

"Es knistert an allen Ecken und Enden. Es brennt sogar. Die Welt hat Fieber", sagte der Kabarettist im Interview mit dem Online-Portal TIKonline.de .

Hallervorden achtet auf seine Ernährung. © Christoph Soeder/dpa

Gegenüber TIKOnline.de führte er aus: "Ich muss sagen, dass wir uns in den Jahrzehnten nach dem Kalten Krieg und so, in denen alles friedlich erschien, fälschlicherweise daran gewöhnt haben, dass es zur Gewohnheit werden könnte. Das ist es leider nicht. Die Welt scheint aus den Fugen und ich muss sagen, dass ich die derzeitige Situation mit großer Sorge betrachte."

Zudem verriet Hallervorden im Gespräch, wie er sich fit hält. Immerhin geht er auf die 90 zu. "Ich mache jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport, ich esse kein Fleisch und ich rauche wenige Zigaretten, höchstens drei, vier, fünf am Tag, was sicherlich auch nicht gesund ist."

Und weiter: "Aber ein kleines Laster habe ich. Und ich trinke die Hälfte des Jahres keinen Alkohol. Solange das Leben nach dem Tode nicht nachgewiesen ist, nehme ich erst mal das Leben, was ich jetzt habe, ordentlich wahr."