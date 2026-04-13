"Die Ärzte" gehen wieder auf Tour: Dann gibt es Tickets

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Die Berliner Punkrockband Die Ärzte ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") will kommendes Jahr wieder auf Tour gehen.

Von Sabrina Szameitat

Berlin - Die Berliner Punkrockband "Die Ärzte" ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") will kommendes Jahr wieder auf Tour gehen.

"Ärzte"-Frontmann Farin Urlaub (62) geht 2027 wieder auf Tour.
"Ärzte"-Frontmann Farin Urlaub (62) geht 2027 wieder auf Tour.  © Silas Stein/dpa

Schlagzeuger Bela B (63), Gitarrist Farin Urlaub (62) und Bassist Rodrigo "Rod" González (57) kündigten auf ihrer Homepage unter anderem Konzerte in Berlin, Köln, München und Hamburg sowie Wien und Zürich an.

Auftakt der Tour "die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027" ist am 8. April 2027 in Berlin geplant. Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr online auf bademeister.opm-shop.com.

Die Tour-Termine auf einem Blick:

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  • 08.04.2027 – Berlin

  • 09.04.2027 – Berlin

  • 12.04.2027 – Dortmund

  • 13.04.2027 – Dortmund

  • 14.04.2027 – Dortmund

  • 17.04.2027 – Chemnitz

  • 20.04.2027 – Leipzig

  • 21.04.2027 – Leipzig

  • 24.04.2027 – Düsseldorf

  • 26.04.2027 – München

  • 27.04.2027 – München

  • 29.04.2027 – Köln

  • 30.04.2027 – Köln

  • 04.05.2027 – Hamburg

  • 05.05.2027 – Hamburg

  • 08.05.2027 – Bremen

  • 09.05.2027 – Bremen

  • 12.05.2027 – AT-Wien

  • 13.05.2027 – AT-Wien

  • 15.05.2027 – Frankfurt

  • 16.05.2027 – Frankfurt

  • 19.05.2027 – CH-Zürich

  • 20.05.2027 – CH-Zürich

  • 24.05.2027 – Stuttgart

  • 25.05.2027 – Stuttgart

  • 27.05.2027 – Freiburg

  • 29.05.2027 – Erfurt

  • 30.05.2027 – Erfurt

  • 01.06.2027 – Hannover

  • 02.06.2027 – Hannover

  • 05.06.2027 – Berlin

  • 06.06.2027 – Berlin

Eingeplant sind laut Mitteilung auch sogenannte Sozialtickets und ein Nachhaltigkeitskonzept.

2024 hatte die selbst ernannte "beste Band der Welt" Konzerte auf dem Gelände des alten Flughafens Tempelhof in Berlin gespielt.

Titelfoto: Silas Stein/dpa

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