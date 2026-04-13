"Die Ärzte" gehen wieder auf Tour: Dann gibt es Tickets

Berlin - Die Berliner Punkrockband "Die Ärzte" ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") will kommendes Jahr wieder auf Tour gehen.

"Ärzte"-Frontmann Farin Urlaub (62) geht 2027 wieder auf Tour. © Silas Stein/dpa

Schlagzeuger Bela B (63), Gitarrist Farin Urlaub (62) und Bassist Rodrigo "Rod" González (57) kündigten auf ihrer Homepage unter anderem Konzerte in Berlin, Köln, München und Hamburg sowie Wien und Zürich an.

Auftakt der Tour "die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027" ist am 8. April 2027 in Berlin geplant. Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr online auf bademeister.opm-shop.com.

Die Tour-Termine auf einem Blick:

08.04.2027 – Berlin

09.04.2027 – Berlin

12.04.2027 – Dortmund

13.04.2027 – Dortmund

14.04.2027 – Dortmund

17.04.2027 – Chemnitz

20.04.2027 – Leipzig

21.04.2027 – Leipzig

24.04.2027 – Düsseldorf

26.04.2027 – München

27.04.2027 – München

29.04.2027 – Köln

30.04.2027 – Köln

04.05.2027 – Hamburg

05.05.2027 – Hamburg

08.05.2027 – Bremen

09.05.2027 – Bremen

12.05.2027 – AT-Wien

13.05.2027 – AT-Wien

15.05.2027 – Frankfurt

16.05.2027 – Frankfurt

19.05.2027 – CH-Zürich

20.05.2027 – CH-Zürich

24.05.2027 – Stuttgart

25.05.2027 – Stuttgart

27.05.2027 – Freiburg

29.05.2027 – Erfurt

30.05.2027 – Erfurt

01.06.2027 – Hannover

02.06.2027 – Hannover

05.06.2027 – Berlin

06.06.2027 – Berlin

Eingeplant sind laut Mitteilung auch sogenannte Sozialtickets und ein Nachhaltigkeitskonzept.