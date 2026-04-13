"Die Ärzte" gehen wieder auf Tour: Dann gibt es Tickets
Von Sabrina Szameitat
Berlin - Die Berliner Punkrockband "Die Ärzte" ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") will kommendes Jahr wieder auf Tour gehen.
Schlagzeuger Bela B (63), Gitarrist Farin Urlaub (62) und Bassist Rodrigo "Rod" González (57) kündigten auf ihrer Homepage unter anderem Konzerte in Berlin, Köln, München und Hamburg sowie Wien und Zürich an.
Auftakt der Tour "die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027" ist am 8. April 2027 in Berlin geplant. Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr online auf bademeister.opm-shop.com.
Die Tour-Termine auf einem Blick:
08.04.2027 – Berlin
09.04.2027 – Berlin
12.04.2027 – Dortmund
13.04.2027 – Dortmund
14.04.2027 – Dortmund
17.04.2027 – Chemnitz
20.04.2027 – Leipzig
21.04.2027 – Leipzig
24.04.2027 – Düsseldorf
26.04.2027 – München
27.04.2027 – München
29.04.2027 – Köln
30.04.2027 – Köln
04.05.2027 – Hamburg
05.05.2027 – Hamburg
08.05.2027 – Bremen
09.05.2027 – Bremen
12.05.2027 – AT-Wien
13.05.2027 – AT-Wien
15.05.2027 – Frankfurt
16.05.2027 – Frankfurt
19.05.2027 – CH-Zürich
20.05.2027 – CH-Zürich
24.05.2027 – Stuttgart
25.05.2027 – Stuttgart
27.05.2027 – Freiburg
29.05.2027 – Erfurt
30.05.2027 – Erfurt
01.06.2027 – Hannover
02.06.2027 – Hannover
05.06.2027 – Berlin
06.06.2027 – Berlin
Eingeplant sind laut Mitteilung auch sogenannte Sozialtickets und ein Nachhaltigkeitskonzept.
2024 hatte die selbst ernannte "beste Band der Welt" Konzerte auf dem Gelände des alten Flughafens Tempelhof in Berlin gespielt.
Titelfoto: Silas Stein/dpa