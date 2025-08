"Die Verräter": Er soll der erste Teilnehmer der RTL-Show sein

Köln - Erst vor wenigen Wochen ist die dritte Staffel der RTL -Erfolgsshow " Die Verräter " ausgestrahlt worden. Doch schon jetzt sind neue Folge in Produktion. Und auch der erste Teilnehmer soll bereits feststehen.

Schauspieler Hardy Daniel Krüger (57), Sohn von TV-Ikone Hardy Krüger (†91), soll in der neuen Staffel von "Die Verräter" mitwirken. © Georg Wendt/dpa

Angeblich soll nämlich Schauspieler Hardy Daniel Krüger (57) in der neuen Staffel vor der Kamera stehen und die Promi-Truppe gehörig aufmischen. Das will die BILD-Zeitung erfahren haben.

RTL wollte die Spekulationen allerdings nicht kommentieren. Ein Sprecher des Kölner Senders ließ lediglich verlauten, dass man "Spekulationen zum neuen 'Verräter'-Cast" nicht kommentieren wolle.

Klar ist aber: Auch die neuen Folgen werden von TV-Allzweckwaffe Sonja Zietlow (57) moderiert werden.

In der Show kämpfen 16 prominente Teilnehmer um den "Silberschatz" in Höhe von 50.000 Euro. Dabei werden die Stars und Sternchen in zwei Gruppen aufgeteilt - die "Verräter" und die "Loyalen".