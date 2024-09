Diese neue Comedy-Serie müsst ihr sehen: Was der ungewöhnliche Name "Upir" bedeutet

Hauptdarsteller Fahri Yardim (44, r.) glaubt nicht an Vampire. © TAG24

Gespielt von "Jerks"-Darsteller Fahri Yardim (44), sowie Rocko Schamoni (58) und weiteren Stars hat Deutschland wieder eine neue Serie zum Streamen. TAG24 war bei der Premiere in Friedrichshain dabei.

"Es wird eigentlich permanent gegendert und wir k*cken Höcke in einer Szene ins Gesicht", erzählte Hauptdarsteller Yardim im Doppelinterview mit seinem Serienpartner Rocko.

Gerade seit den 90er beziehungsweise Anfang der 2000er sind Vampir-Serien nichts Neues in der deutschen TV-Landschaft und doch ist die deutsche Comedy-Serie etwas anderes. Erst recht durch den ungewöhnlichen Namen "Upir", der natürlich eine gewisse Bedeutung hat.

"Es ist eine Art Vor-Vampir, ein Vampir auf Probe. 30 Tage lang hat er Zeit seinem Beißer zu dienen. Wenn er das nicht gut macht, dann kriegt er den Kuss nicht und bleibt für immer Vampir", berichtet "Jerks"-Star Yardim.

In der Serie selbst spielt Yardim die Rolle des Eddie. Dessen Hausbesichtigung in Brandenburg wird gleich zu Albtraum. Auch wenn es der Berliner Hipster zunächst nicht wahrhaben will: Er ist jetzt dank Igor auch ein Vampir beziehungsweise muss ihm dienen. Tut er es nicht, wird sein Leben noch komplizierter, als die gutgemeinte Überraschungsparty.