Dieser "The Big Bang Theory"-Star bezahlt anonym Arztrechnungen von Fremden

Los Angeles - Überraschend schöne Offenbarung aus der glamourösen Promi -Welt: Der bekannte "The Big Bang Theory"-Darsteller Kunal Nayyar (44) alias Raj nutzt offenbar sein millionenschweres Vermögen für wohltätige Zwecke.

Seit 2007 steht Kunal Nayyar (44) mit Leidenschaft vor der Kamera - egal ob für Serien oder Filme. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/kunalkarmanayyar

Wie die britische Zeitung iPaper berichtete, begleiche der 44-Jährige schon seit längerer Zeit anonym medizinische Rechnungen von Familien in Not.

"Geld hat mir mehr Freiheit gegeben, und das größte Geschenk ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und das Leben anderer Menschen zu verändern", erklärte der Serien-Schauspieler vor wenigen Monaten in einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal.

Wie Kunal verriet, scrolle er vor allem gern am Abend durch Plattformen wie GoFundMe, um dort Arztrechnungen von Fremden zu bezahlen.

"Das ist so eine Art maskierter Rächer! Also nein, Geld fühlt sich nicht wie eine Last an. Es fühlt sich an wie ein Geschenk des Universums", fügte er hinzu.

Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Fortune verfügt der Star über ein Vermögen von rund 45 Millionen US-Dollar (ca. 38 Millionen Euro). Den Großteil davon verdankte er seiner Rolle als Raj Koothrappali, den er von 2007 bis 2019 in allen zwölf Staffeln von "The Big Bang Theory" spielte.