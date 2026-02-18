Dieser "The Big Bang Theory"-Star bezahlt anonym Arztrechnungen von Fremden
Los Angeles - Überraschend schöne Offenbarung aus der glamourösen Promi-Welt: Der bekannte "The Big Bang Theory"-Darsteller Kunal Nayyar (44) alias Raj nutzt offenbar sein millionenschweres Vermögen für wohltätige Zwecke.
Wie die britische Zeitung iPaper berichtete, begleiche der 44-Jährige schon seit längerer Zeit anonym medizinische Rechnungen von Familien in Not.
"Geld hat mir mehr Freiheit gegeben, und das größte Geschenk ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und das Leben anderer Menschen zu verändern", erklärte der Serien-Schauspieler vor wenigen Monaten in einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal.
Wie Kunal verriet, scrolle er vor allem gern am Abend durch Plattformen wie GoFundMe, um dort Arztrechnungen von Fremden zu bezahlen.
"Das ist so eine Art maskierter Rächer! Also nein, Geld fühlt sich nicht wie eine Last an. Es fühlt sich an wie ein Geschenk des Universums", fügte er hinzu.
Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Fortune verfügt der Star über ein Vermögen von rund 45 Millionen US-Dollar (ca. 38 Millionen Euro). Den Großteil davon verdankte er seiner Rolle als Raj Koothrappali, den er von 2007 bis 2019 in allen zwölf Staffeln von "The Big Bang Theory" spielte.
Kunal Nayyar macht klar: "Niemand wird kommen und die Welt für dich verändern"
Im Interview teilte der Schauspieler auch seine Gedanken zur aktuellen gesellschaftlichen Stimmung mit: Viele Menschen warteten darauf, dass andere den ersten Schritt machten, sagte er.
"Im Moment sind die Leute nicht glücklich, weil wir alle erwarten, dass jemand anderes freundlich ist", erklärte Nayyar. Weltfrieden beginne für ihn nicht in der Politik, sondern im Alltag.
Wenn schon der Nachbar abgewiesen werde, "weil man ihm keinen Zucker für den Tee geben will", könne es auch keinen Weltfrieden geben.
"Niemand wird kommen und die Welt für dich verändern. Das musst du selbst tun", machte Kunal im Gespräch klar.
Und obwohl der Hollywood-Star seine Spenden anonym verteilt, machte er deutlich, wie sehr er seine finanzielle Unabhängigkeit wertschätzt.
Gepaart mit "Verantwortung" sorgt der Schauspieler dafür, dass Geld nicht als Protz, sondern als Chance betrachtet werden kann.
Titelfoto: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP