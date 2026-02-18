TV-Koch liebt 16 Jahre Jüngere: Ex-Frau will nach Liebes-Post "etwas klarstellen"

Köln - Roland Trettl (54) schwebt mit seiner neuen Partnerin Miriam Höller (38) nach wie vor auf Wolke sieben. Nach einem Selfie-Post zum Valentinstag meldete sich jetzt plötzlich seine Ex-Frau zu Wort - mit deutlicher Botschaft!

Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38) posieren bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises für die Fotografen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

In dem Beitrag, den der "First Dates"-Gastgeber auf seinem Instagram-Kanal mit den Fans teilte, schrieb er vielsagend durch die rosarote Liebesbrille: "Mit dem richtigen Menschen ist jeder Tag Valentinstag."

Dass ihm der romantische Satz kurz darauf derart um die Ohren fliegen würde, hätte Trettl im Vorfeld wohl kaum erwartet. Doch in der Kommentarspalte sparten seine Follower nicht mit Kritik.

Ein User warf dem TV-Koch etwa vor, seine "alte Frau und Kind" abgeschoben zu haben, um sich "was Neues" anzulachen. Diese Äußerung erreichte offenbar auch Trettls Ex-Frau, die sich daraufhin prompt zu Wort meldete.

In einer ausführlichen Antwort auf den fiesen Seitenhieb schrieb Daniela Trettl, dass sie im Zusammenhang mit dem Post "etwas klarstellen" möchte. So betonte sie, dass Roland weder sie noch das gemeinsame Kind verlassen habe.