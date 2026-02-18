TV-Koch liebt 16 Jahre Jüngere: Ex-Frau will nach Liebes-Post "etwas klarstellen"
Köln - Roland Trettl (54) schwebt mit seiner neuen Partnerin Miriam Höller (38) nach wie vor auf Wolke sieben. Nach einem Selfie-Post zum Valentinstag meldete sich jetzt plötzlich seine Ex-Frau zu Wort - mit deutlicher Botschaft!
In dem Beitrag, den der "First Dates"-Gastgeber auf seinem Instagram-Kanal mit den Fans teilte, schrieb er vielsagend durch die rosarote Liebesbrille: "Mit dem richtigen Menschen ist jeder Tag Valentinstag."
Dass ihm der romantische Satz kurz darauf derart um die Ohren fliegen würde, hätte Trettl im Vorfeld wohl kaum erwartet. Doch in der Kommentarspalte sparten seine Follower nicht mit Kritik.
Ein User warf dem TV-Koch etwa vor, seine "alte Frau und Kind" abgeschoben zu haben, um sich "was Neues" anzulachen. Diese Äußerung erreichte offenbar auch Trettls Ex-Frau, die sich daraufhin prompt zu Wort meldete.
In einer ausführlichen Antwort auf den fiesen Seitenhieb schrieb Daniela Trettl, dass sie im Zusammenhang mit dem Post "etwas klarstellen" möchte. So betonte sie, dass Roland weder sie noch das gemeinsame Kind verlassen habe.
Ex-Frau von Roland Trettl spricht über Trennungsgrund
"Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren", hob Daniela in ihrem Statement hervor. Für eine Trennung seien immer beide verantwortlich. Sie selbst habe auch keine unglückliche Beziehung mehr gewollt.
Und nur "den Schein aufrechterhalten fürs Kind" sei für die liebevolle Mama nie infrage gekommen, wie sie sagt. Trotz der Trennung würden sie und Roland einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Ihr Sohn stehe für beide immer an erster Stelle.
Zum Schluss stellte Daniela noch klar, dass nicht nur ihr Ex, sondern eben auch sie inzwischen wieder glücklich vergeben sei.
In ihren Augen habe Roland "noch nie so glücklich ausgesehen wie mit Miriam". Daher lautet Danielas deutliche Botschaft an die Hater auch: "Gönnt den beiden ihr Glück. Ich tue es."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa