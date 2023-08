Dieser YouTube-Star würgt sich gerne beim Autofahren: "Klingt komisch, ist aber so!"

Wesselburen - Torge Oelrich (34), besser bekannt als "Freshtorge", ist eigentlich für die überspitzte Darstellung verschiedener Charaktere bekannt, mit denen er gerne mal das Dorfleben, Pferdemädchen oder auch die Teenager von heute parodiert. Ab und zu hat der YouTube-Star aber auch keine Scheu davor, mal herzhaft über sich selbst zu lachen, wie er in seiner Instagram-Story vom heutigen Donnerstag erneut bewies.

Torge Oelrich (34) nimmt sich mit seinem veröffentlichten Blitzerfoto selbst aufs Korn. © Screenshot/Instagram/freshtorge

Lustige Blitzerfotos von sich zu teilen, ist inzwischen fast schon ein Trend in den sozialen Medien. Auch Torge Oelrich postete am heutigen Donnerstag eines der berüchtigten Schwarz-Weiß-Fotos in seiner Instagram-Story.

Und sagen wir mal so, wäre der Trend ein Wettbewerb, hätte der 34-Jährige gute Chancen auf das Siegertreppchen. Sein Gesicht ist auf dem Schnappschuss kaum zu erkennen, wohl aber seine dann doch eher unübliche Handhaltung.

"Das ist Torge. Torge würgt sich gerne beim Autofahren. Klingt komisch, ist aber so!", schreibt der YouTuber selbstironisch dazu - und tatsächlich sieht es so aus, als wäre Torge gerade im Begriff, sich mitten während der Fahrt zu würgen.

Vielleicht hat er auch nur mit einem Blick auf sein Tachometer gemerkt, wie sehr es ihm oder besser gesagt seinem Geldbeutel an den Kragen gehen wird.