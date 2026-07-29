Dieter Hallervorden hat klare Meinung zur AfD: "Das möchte ich unbedingt verhindern"

Berlin/Halle - Der Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden (90) hat sich knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gegen die AfD ausgesprochen.

Dieter Hallervorden (90) hält mit seiner politischen Meinung nicht hinterm Berg. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wenn SPD, Grüne und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, kann die AfD bereits mit 40 Prozent die absolute Mehrheit erreichen. Das möchte ich unbedingt verhindern", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD führt dort aktuell laut Umfragen deutlich vor der derzeit regierenden CDU und allen anderen Parteien.

Sollte die AfD die Landesregierung übernehmen, rechnet Hallervorden mit einschneidenden Folgen für die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt. Der dpa sagte er: "Die AfD fordert von Kunst und Kultur Folgendes ein: ideologische Eindeutigkeit und patriotische Pflichtbekenntnisse."

Damit sei klar, dass Fördermittel nur nach Kriterien des politischen Wohlverhaltens vergeben würden.