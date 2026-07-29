WM-Moderatorin Lea Wagner erstmals Mutter geworden: "Schlafrhythmus nahtlos beibehalten"

Bremen - Süße Nachrichten von Lea Wagner (31): Die Sport-Moderatorin und ihr Ehemann sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die 31-Jährige hat eine gesunde Tochter zur Welt gebracht, wie sie unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal verriet.

Sport-Moderatorin Lea Wagner (31) posiert auf Instagram mit ihrer kleinen Tochter. © Fotomontage: Instagram/leawagner

"Es war großartig, dass ich bei den WM-Übertragungen noch so lange dabei sein konnte. Doch nun ist erst einmal etwas anderes viel wichtiger, und wir sind sehr glücklich über die neue Zeit zu dritt", verdeutlichte die gebürtige Hessin zudem gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Sie sei froh, "dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen", betonte Wagner - unter anderem hat ihre Kollegin Esther Sedlaczek (40), die ebenfalls bei der Weltmeisterschaft zu sehen gewesen war, drei Kinder.

Bei der ARD freue man sich schon jetzt auf die Rückkehr der Moderatorin. "Aber natürlich liegen ihre Prioritäten in den nächsten Wochen erst einmal bei der Familie, und das ist auch genau richtig so", unterstrich Sportkoordinator Axel Balkausky.

Wagner hatte ihre Schwangerschaft Anfang März öffentlich gemacht und noch in den vergangenen Wochen hochschwanger vor der TV-Kamera gestanden - aus gegebenem Anlass allerdings nicht vor Ort in den USA, Kanada und Mexiko, sondern in Deutschland.