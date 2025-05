Disco-Legenden "Kool & the Gang" unter Schock: Mitglied wird bei Unfall getötet

Cobb County (USA) - Trauer bei der legendären Soul- und Funk-Band "Kool & the Gang": Ihr langjähriges Mitglied "Chicago Mike" hat bei einem schlimmen Verkehrsunfall im US -Bundesstaat Georgia sein Leben verloren. Er wurde 71 Jahre alt.

Polizei und Rettungskräfte haben das Leben des Bandmitglieds nicht mehr retten können, er sei in der Nacht zu Sonntag noch an der Unfallstelle gestorben. Wie genau es zu dem Crash kommen konnte, müssen die Beamten nun klären.

Lokalen Medien zufolge, darunter Atlanta News First , geschah das tödliche Unglück am vergangenen Samstagabend gegen 23.35 Uhr.

Er war seit 1985 Mitglied der Band "Kool & the Gang", die weltweit erfolgreich war mit ihren Disco-Hits. © IMAGO / United Archives

Außerdem habe der aus Chicago stammende Michael auch lange als Einheizer des Publikums vor Konzerten auf der Bühne gestanden. Mitglied der Band war er bereits seit 1985.

"Jeder hier bei Kool & the Gang hat schöne Erinnerungen an Mike und wird ihn vermissen. Möge er in Frieden ruhen", so die Worte seiner früheren Bandkollegen.

"Kool & the Gang" war eine der einflussreichsten Disco-Bands, die seit den 1970er Jahren vor allem für Hits wie "Ladies Night", "Fresh" und "Celebration" gefeiert wurde.

Sumler blieb der Musikszene auch im höheren Alter noch erhalten, betreute unter anderem junge Musiker und organisierte Events.

"Er wollte immer, dass andere Menschen in dem Geschäft, in dem er die meiste Zeit seines Lebens war, erfolgreich waren", verriet ein Vertrauter Fox 5 Atlanta.