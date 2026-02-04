"Discounter"-Star Bruno Alexander über neuen Film: "Als würde man sich die Hose runterziehen"

München - Bei "Discounter" und "Intimate" konnte Bruno Alexander (27) als Schauspieler und Regisseur machen, was er wollte - jetzt musste er sich wieder an einen normalen Filmdreh gewöhnen.

Bruno Alexander (27) hat für seinen neuen Film alles gegeben und sich dabei sogar den Fuß gebrochen. © Sven Hoppe/dpa

"Ich habe irgendwie immer versucht, einfach diese Schamgrenze zu durchbrechen, damit ich einfach drauflos spielen kann", sagt er der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview.

Dafür sei er beim Dreh oft bis an seine Grenzen gegangen - manchmal zu weit. "Bei einer Szene habe ich mir dann den Fuß gebrochen." Er sei herumgesprungen, um zumindest vom Schwitzen einen Input zu bekommen, mit dem er arbeiten könne. Sein Resümee: "Hat nicht so viel gebracht."

In der Romanverfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" spielt Bruno Alexander den angehenden Schauspielstudenten Joachim, der zwischen Kunst und Verlust seinen Platz sucht. Der Film basiert auf dem autobiografischen Bestseller von Joachim Meyerhoff (58). Das sei ihm nicht immer leicht gefallen. "Man spielt einen Monolog, und das ist, als würde man sich die Hose runterziehen", beschreibt Alexander das Gefühl. "Man zeigt sich komplett, und man kann richtig doll scheitern."

Trotz aller Schwierigkeiten habe Alexander sich mit seiner Rolle identifizieren können. "Man möchte etwas erreichen. Und obwohl man schon von zehn Leuten aus 1000 genommen wurde, hat man trotzdem Zweifel, und man fragt sich: 'Bin ich gut genug dafür?' Aber trotzdem diese unglaubliche Besessenheit, etwas schaffen zu wollen und ans Ziel zu kommen." Diese Mischung aus Selbstzweifel und Ehrgeiz kenne er gut.