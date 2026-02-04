"Let's Dance"-Star schüttet Frau sein Herz aus: "Hast mich vom Hocker gehauen"
Hamburg - "Ohne dich kann ich mir mein Leben nicht vorstellen" - mit diesen Worten begann der Post, den "Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31) am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Was folgte, war eine herzzerreißende Liebeserklärung für seine Frau Patricija (31).
Anlässlich ihres Geburtstags geriet der 31-Jährige regelrecht ins Schwärmen. "Seit 7 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben – und es fühlt sich an wie 20. Du hast mich komplett vom Hocker gehauen", schrieb Alexandru.
Alles habe begonnen, als die ehemalige "Miss Litauen" vor einigen Jahren in Göttingen zu ihm in seine 18-Quadratmeter-Wohnung gezogen sei - was er niemals erwartet hätte. "Aber du bist nicht eitel, du bist einfach gestrickt - und gleichzeitig vom Look her unglaublich 'teuer'. Genau das ist deine besondere Magie", so Alex.
Was Patricija sonst noch ausmache? Ihr "feminine Seite", wie der dreifache Vater es ausdrücke. Seine Frau sei zart, liebevoll und fürsorglich, gleichzeitig aber stark und selbständig, mit einem eigenen Plan.
"Du kümmerst dich um uns - und vergisst dabei nie dich selbst. Du sorgst für Wärme, Gesundheit, Bewegung und eine Atmosphäre, in der sich jeder geborgen fühlt", schwärmte Alexandru weiter.
Alexandru Ionel teilt auf Instagram süße Liebeserklärung für Frau Patricija
Alexandru Ionel zu Frau Patricija: "Danke, dass du bist, wie du bist"
Nicht nur für die drei gemeinsamen Kinder sei jede Sekunde mit ihrer Mama "pures Glück", sondern auch für den Profi-Tänzer.
"Auch wenn unser Leben erwachsener geworden ist - voller Arbeit, Projekte und Verantwortung - sind die Momente mit dir, egal ob nebeneinander oder am Handy, mein Kraftstoff", unterstrich Alex.
Patricija gebe ihm Energie, Kreativität und unendliche Dankbarkeit. "Durch dich tanke ich Inspiration und werde jeden Tag besser", philosophierte der gebürtige Moldauer.
Seine Liebeserklärung schloss der 31-Jährige mit emotionalen Worten ab: "Happy Birthday, Amore Mio. Danke, dass du bist, wie du bist. Für mich. Für uns. Für unsere Familie."
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst