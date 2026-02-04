"Let's Dance"-Star schüttet Frau sein Herz aus: "Hast mich vom Hocker gehauen"

Hamburg - "Ohne dich kann ich mir mein Leben nicht vorstellen" - mit diesen Worten begann der Post, den " Let's Dance "-Profitänzer Alexandru Ionel (31) am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Was folgte, war eine herzzerreißende Liebeserklärung für seine Frau Patricija (31).

"Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31) hat seiner Frau Patricija zum 31. Geburtstag eine emotionale Liebeserklärung gemacht. (Archivfoto) © NDR/Uwe Ernst

Anlässlich ihres Geburtstags geriet der 31-Jährige regelrecht ins Schwärmen. "Seit 7 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben – und es fühlt sich an wie 20. Du hast mich komplett vom Hocker gehauen", schrieb Alexandru.

Alles habe begonnen, als die ehemalige "Miss Litauen" vor einigen Jahren in Göttingen zu ihm in seine 18-Quadratmeter-Wohnung gezogen sei - was er niemals erwartet hätte. "Aber du bist nicht eitel, du bist einfach gestrickt - und gleichzeitig vom Look her unglaublich 'teuer'. Genau das ist deine besondere Magie", so Alex.

Was Patricija sonst noch ausmache? Ihr "feminine Seite", wie der dreifache Vater es ausdrücke. Seine Frau sei zart, liebevoll und fürsorglich, gleichzeitig aber stark und selbständig, mit einem eigenen Plan.

"Du kümmerst dich um uns - und vergisst dabei nie dich selbst. Du sorgst für Wärme, Gesundheit, Bewegung und eine Atmosphäre, in der sich jeder geborgen fühlt", schwärmte Alexandru weiter.