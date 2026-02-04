"Let's Dance"-Star schüttet Frau sein Herz aus: "Hast mich vom Hocker gehauen"

"Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel hat seiner Frau Patricija zum 31. Geburtstag eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram gemacht.

Von Bastian Küsel

Hamburg - "Ohne dich kann ich mir mein Leben nicht vorstellen" - mit diesen Worten begann der Post, den "Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31) am Dienstag auf Instagram veröffentlichte. Was folgte, war eine herzzerreißende Liebeserklärung für seine Frau Patricija (31).

"Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31) hat seiner Frau Patricija zum 31. Geburtstag eine emotionale Liebeserklärung gemacht. (Archivfoto)
"Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31) hat seiner Frau Patricija zum 31. Geburtstag eine emotionale Liebeserklärung gemacht. (Archivfoto)  © NDR/Uwe Ernst

Anlässlich ihres Geburtstags geriet der 31-Jährige regelrecht ins Schwärmen. "Seit 7 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben – und es fühlt sich an wie 20. Du hast mich komplett vom Hocker gehauen", schrieb Alexandru.

Alles habe begonnen, als die ehemalige "Miss Litauen" vor einigen Jahren in Göttingen zu ihm in seine 18-Quadratmeter-Wohnung gezogen sei - was er niemals erwartet hätte. "Aber du bist nicht eitel, du bist einfach gestrickt - und gleichzeitig vom Look her unglaublich 'teuer'. Genau das ist deine besondere Magie", so Alex.

Was Patricija sonst noch ausmache? Ihr "feminine Seite", wie der dreifache Vater es ausdrücke. Seine Frau sei zart, liebevoll und fürsorglich, gleichzeitig aber stark und selbständig, mit einem eigenen Plan.

"Kann es nicht fassen": Reality-Star Michelle Kaminsky ist schwanger
Promis & Stars "Kann es nicht fassen": Reality-Star Michelle Kaminsky ist schwanger

"Du kümmerst dich um uns - und vergisst dabei nie dich selbst. Du sorgst für Wärme, Gesundheit, Bewegung und eine Atmosphäre, in der sich jeder geborgen fühlt", schwärmte Alexandru weiter.

Alexandru Ionel teilt auf Instagram süße Liebeserklärung für Frau Patricija

Alexandru Ionel zu Frau Patricija: "Danke, dass du bist, wie du bist"

Die beiden sind seit 2022 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. (Archivfoto)
Die beiden sind seit 2022 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Nicht nur für die drei gemeinsamen Kinder sei jede Sekunde mit ihrer Mama "pures Glück", sondern auch für den Profi-Tänzer.

"Auch wenn unser Leben erwachsener geworden ist - voller Arbeit, Projekte und Verantwortung - sind die Momente mit dir, egal ob nebeneinander oder am Handy, mein Kraftstoff", unterstrich Alex.

Patricija gebe ihm Energie, Kreativität und unendliche Dankbarkeit. "Durch dich tanke ich Inspiration und werde jeden Tag besser", philosophierte der gebürtige Moldauer.

Beängstigende News von Pia Tillmann: Es geht um ihren Sohn Henry!
Promis & Stars Beängstigende News von Pia Tillmann: Es geht um ihren Sohn Henry!

Seine Liebeserklärung schloss der 31-Jährige mit emotionalen Worten ab: "Happy Birthday, Amore Mio. Danke, dass du bist, wie du bist. Für mich. Für uns. Für unsere Familie."

Titelfoto: NDR/Uwe Ernst

Mehr zum Thema Promis & Stars: