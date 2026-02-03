"Kann es nicht fassen": Reality-Star Michelle Kaminsky ist schwanger
Karlsruhe - Süße Neuigkeiten von "Prominent getrennt"-Kandidatin Michelle Kaminsky (28): Die Influencerin erwartet ihr erstes Baby.
Nach anfänglicher Verwirrung kann die Karlsruherin ihr Glück kaum fassen: Denn nach einem ersten Schwangerschaftstest dachte die Ex-Freundin von Marc-Robin Wenz (32) eigentlich, sie sei nicht schwanger.
Doch wie sich herausstellte, hatte sie den Test nur falsch gelesen. Ein weiterer Versuch brachte schließlich Klarheit: Die 28-Jährige und ihr Freund Lucas erwarten tatsächlich Nachwuchs.
In einem Video bei Instagram enthüllte Michelle jetzt die süße Neuigkeit: "Zwei Linien bedeuten schwanger", erklärt sie ihrem Liebsten, während sie gespannt den Test in den Händen hält.
Als sie ihn endlich umdreht und die beiden das positive Ergebnis ablesen können, gibt es bei dem Paar kein Halten mehr. Glücklich fallen sich Michelle und Lucas in die Arme und hüpfen aufgeregt durch die Wohnung: "Das heißt schwanger. Oh mein Gott!"
Während das Reality-Sternchen prompt in Tränen ausbricht und zugibt, "Angst" zu haben, bleibt ihr Partner gelassen: "Das wird gut", beruhigt er seine Freundin.
Auch Marc-Robin gratuliert Michelle zur Schwangerschaft
Auch viele Influencer-Kollegen freuen sich mit dem Paar und fluten die Kommentarspalte mit Glückwünschen an die werdenden Eltern, darunter auch Michelles Ex-Freund Marc-Robin, mit dem sie bereits an mehreren TV-Formaten teilgenommen hatte.
Das einstige Paar hatte 2022 bei der RTL-Verführungsshow "Temptation Island" erstmals gemeinsam Fernsehluft geschnuppert und das Format nach Marc-Robins Fremdgeh-Skandal getrennt wieder verlassen. Als Ex-Partner waren die beiden ein Jahr später zusammen bei "Prominent getrennt", ebenfalls auf RTL+, zu sehen.
Michelle und Lucas sind inzwischen seit gut drei Jahren ein Paar. Dass sie und ihr Partner nun zum ersten Mal Eltern werden, könne sie "immer noch nicht fassen", so die werdende Mama im Netz.
Was für eine schöne Überraschung ...
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/miseli_kmy