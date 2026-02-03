"Kann es nicht fassen": Reality-Star Michelle Kaminsky ist schwanger

Michelle Kaminsky (28) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/miseli_kmy

Nach anfänglicher Verwirrung kann die Karlsruherin ihr Glück kaum fassen: Denn nach einem ersten Schwangerschaftstest dachte die Ex-Freundin von Marc-Robin Wenz (32) eigentlich, sie sei nicht schwanger.

Doch wie sich herausstellte, hatte sie den Test nur falsch gelesen. Ein weiterer Versuch brachte schließlich Klarheit: Die 28-Jährige und ihr Freund Lucas erwarten tatsächlich Nachwuchs.

In einem Video bei Instagram enthüllte Michelle jetzt die süße Neuigkeit: "Zwei Linien bedeuten schwanger", erklärt sie ihrem Liebsten, während sie gespannt den Test in den Händen hält.

Als sie ihn endlich umdreht und die beiden das positive Ergebnis ablesen können, gibt es bei dem Paar kein Halten mehr. Glücklich fallen sich Michelle und Lucas in die Arme und hüpfen aufgeregt durch die Wohnung: "Das heißt schwanger. Oh mein Gott!"

Während das Reality-Sternchen prompt in Tränen ausbricht und zugibt, "Angst" zu haben, bleibt ihr Partner gelassen: "Das wird gut", beruhigt er seine Freundin.