Darum findet man Djamila Rowe nicht auf Tinder und Co.: "Man fragt sich irgendwann ..."

Berlin - Offene Worte von Djamila Rowe (58): Die frühere Dschungelkönigin spricht in einem neuen Interview über ihre Schwierigkeiten, eine erfüllte Partnerschaft zu finden.

Djamila Rowe (58) hat keine guten Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht. © Djamila Rowe/4based

"Ich habe mich tatsächlich für genau vier Tage auf einer Dating-Plattform angemeldet. In einem Moment emotionaler Schwäche", berichtete Rowe im Interview mit 4based.

Eine ernüchternde Erfahrung für die TV-Bekanntheit: "So schnell, wie ich auf der Plattform war, bin ich auch wieder verschwunden. Diese Apps kosten Zeit, Energie und machen schlechte Laune."

Ein Grund dafür liegt für Djamila in ihrer Bekanntheit: "Man fragt sich irgendwann, ob das Interesse wirklich dir als Mensch gilt oder nur der Person aus der Öffentlichkeit."

Klassische Kennenlern-Situationen seien kaum noch möglich. "Dann googeln sie dich vorher und denken, alles über dich zu wissen. Du denkst, es wird ein privates Kennenlernen, aber plötzlich fühlt es sich an wie ein Interview oder ein Verhör", so die 58-Jährige weiter.

Diese Erfahrungen haben Spuren hinterlassen. Trotz ihres beruflichen Erfolgs treibt die Berlinerin eine tiefere Sorge um: "Jede Medaille hat zwei Seiten. Ich sage oft zu mir selbst: Der Preis, den ich für meine Bekanntheit zahle, wird wahrscheinlich die Einsamkeit im Alter sein."