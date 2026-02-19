Djamila Rowe lässt sich Lippen wegspritzen - und bereut es: "Wie zwei ausgetrocknete Rosinen"

Berlin - Dschungelkönigin Djamila Rowe (58) hat sich nach über 20 Jahren von ihrem ikonischen Schmollmund verabschiedet.

So sieht sie nicht mehr aus: Djamila Rowe (58). © Jens Kalaene/dpa

Über Jahre waren ihre opulenten Lippen das Markenzeichen von Djamila Rowe. Jetzt sind sie weg - und die Promi-Dame ist nicht zufrieden.

In der neuen Folge der Joyn-Serie "Dr. Rick & Dr. Nick" lässt sich die Reality-Ikone die Hyaluron-Füllung entfernen und zeigt sich mit schmalen Lippen, wie sie sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatte.

"Ich habe das Gefühl, sie sind wie zwei ausgetrocknete Rosinen jetzt, meine Lippen. Sie sind auch sehr trocken, ich musste sie extrem pflegen in den letzten Tagen", klagte Djamila Rowe im Anschluss. Die Veränderung fühlt sich für sie falsch an: "So fühle ich mich jetzt gerade gar nicht wohl. Ich fühle mich schrecklich, schrecklich alt."

Rowe, die sich bereits viermal die Brüste operieren ließ, wollte schon 2025 mehr Natürlichkeit. Gegenüber "Bild" sagte sie: "Das ist ein Prozess, der seitdem im Kopf abläuft. Ich möchte einfach nicht mehr so gespritzt und gemacht aussehen."