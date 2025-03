Djamila Rowe plant Total-Veränderung: "Will keinen Schnabel mehr"

Djamila Rowe (57) will ihr Erscheinungsbild mithilfe von Beauty-Doc "Dr. Rick" (34) verändern. © Screenshot/Instagram/djamilarowe (Bildmontage)

Vor mehr als 20 Jahren ließ sich die Promi-Dame ihre Lippen aufspritzen, in der Öffentlichkeit kennt man Djamila Rowe nicht anders. Bis jetzt. "Ich will keinen Schnabel mehr", sagte die 57-Jährige zu "Bild".

Dafür nahm Djamila ihre rund 126.000 Follower auf Instagram mit zu ihrem ersten Termin in der Schönheitspraxis "Aesthetify" der Ärzte "Dr. Rick & Dr. Nick" in Berlin.

Henrik Heüveldop (34) - so der bürgerliche Name von "Dr. Rick" - will die überdimensionalen Lippen der TV-Bekanntheit auf ein natürlicheres Maß zurückspritzen. "Das wird eine Herausforderung", erklärte Djamila Rowe in ihrer Instagram-Story.

Als Mittel der Wahl setzt der Schönheitsexperte dabei auf Hylase, ein Medikament, welches das Enzym Hyaluronidase enthält und dabei hilft, Hyaluronsäure im Gewebe wieder abzubauen. Letztere wird eingesetzt, um Lippen aufzuspritzen.

Eine Woche nach der ersten Spritze müssen die Lippen dann erneut aufgepolstert werden - diesmal jedoch mit einer natürlicheren Optik. Das sei vergleichbar "mit der Sanierung eines Hauses", so Dr. Rick in der "Bild". "Da muss man manchmal auch erst alte Schichten abtragen, bevor man wieder etwas Neues hinzufügen kann."