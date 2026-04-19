Drama in nur 14 Tagen: Influencer verliert wegen Krankheit all seine Haare
Köln - Influencer Tobias Wolf (34) versorgt seine Community immer wieder mit Neuigkeiten. Doch dieses Mal fließen Tränen. Der Grund: Er verliert seine Haare aufgrund einer Krankheit.
Das Schlimme: die Haare fallen am ganzen Körper aus. Sowohl an den Armen als auch an den Beinen sind kahle Stellen zu sehen. "Hier ist schon alles weg", beschreibt der 34-Jährige in Tränen aufgelöst in einem neuen Instagram-Video.
Inzwischen trage er seit acht Tagen auch eine Glatze, denn seine Haare auf dem Kopf hätten nur noch wie Federn ausgesehen. Schuld daran ist eine Autoimmun-Erkrankung. Eine finale Diagnose gebe es aber noch nicht.
"Das macht mir wirklich sehr zu schaffen", gesteht der Influencer, der mit seiner Frau Maren (33) und seinem Sohn in Weilerswist bei Köln wohnt.
Er habe auch schon festgestellt, dass sein Bart nicht mehr wachse. "Also gar nichts mehr", verdeutlicht Tobias, dessen Gesicht sich ebenfalls verändert.
Es sei auch möglich, dass er seine Augenbrauen verliere. "Das wäre das Schlimmste für mich", so der 34-Jährige.
Spezialist rät Tobias Wolf zu Immunblocker
Was für ihn schwierig zu verstehen sei, sei die Tatsache, dass die Veränderung nicht langsam gekommen sei, sondern als radikaler Schnitt in nur wenigen Tagen.
Warum sein Körper sich selbst angreife, sei immer noch unklar, es gebe nur eine Vermutung. Der Influencer verbringe aktuell sehr viel Zeit beim Arzt, da er der Ursache auf den Grund gehen wolle.
Ein Spezialist habe ihm zu einem Immunblocker geraten, doch das bringt Tobias in eine Zwickmühle. "Ich weiß nicht, was ich tun soll", denn das Medikament diene dazu, dass sein Immunsystem herunterfährt, um den Angriff zu stoppen.
"Wer sein Immunsystem schwächt, macht sich angreifbar – für jede Krankheit, jedes Virus", so der 34-Jährige.
Auch wenn der Familienvater Angst habe, die Balance zu verlieren, macht er klar: "Ich bin der gleiche Papa. Ich bin immer noch der gleiche Tobi."
Titelfoto: Instagram/tobiaswolf (Screenshot)