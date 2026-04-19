Drama in nur 14 Tagen: Influencer verliert wegen Krankheit all seine Haare

Köln - Influencer Tobias Wolf (34) versorgt seine Community immer wieder mit Neuigkeiten. Doch dieses Mal fließen Tränen. Der Grund: Er verliert seine Haare aufgrund einer Krankheit.

Influencer Tobias Wolf (34) sind in wenigen Tagen die Haare ausgefallen. © Instagram/tobiaswolf (Screenshot)

Das Schlimme: die Haare fallen am ganzen Körper aus. Sowohl an den Armen als auch an den Beinen sind kahle Stellen zu sehen. "Hier ist schon alles weg", beschreibt der 34-Jährige in Tränen aufgelöst in einem neuen Instagram-Video.

Inzwischen trage er seit acht Tagen auch eine Glatze, denn seine Haare auf dem Kopf hätten nur noch wie Federn ausgesehen. Schuld daran ist eine Autoimmun-Erkrankung. Eine finale Diagnose gebe es aber noch nicht.

"Das macht mir wirklich sehr zu schaffen", gesteht der Influencer, der mit seiner Frau Maren (33) und seinem Sohn in Weilerswist bei Köln wohnt.

Er habe auch schon festgestellt, dass sein Bart nicht mehr wachse. "Also gar nichts mehr", verdeutlicht Tobias, dessen Gesicht sich ebenfalls verändert.

Es sei auch möglich, dass er seine Augenbrauen verliere. "Das wäre das Schlimmste für mich", so der 34-Jährige.