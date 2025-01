Drogen an Liam Payne verkauft - Dealer stellt sich der Polizei

Am Freitag, dem 3. Januar, durchsuchten Beamte das Haus des 21-Jährigen mit einem Haftbefehl. Nachdem er dort nicht aufgefunden werden konnte, überwachte die Polizei verschiedene Orte, an denen Pereyra sich üblicherweise aufhielt.

Der Mann namens Ezequiel David Pereyra (21) war nicht nur der Dealer des Sängers, sondern auch in dem Hotel angestellt. Nachdem gegen ihn Anklage erhoben wurde, sei er untergetaucht, so Daily Mail .

Aus Gerichtsakten, in welche La Nacion Einblicke erhalten habe, geht hervor, dass Pereyra angeklagt wird, Liam Payne sowohl am 15. Oktober als auch am 16. Oktober Kokain geliefert zu haben.

Damit ist Pereyra einer von fünf Angeklagten, die sich im Zusammenhang mit dem Tod Liam Paynes vor Gericht rechtfertigen müssen.