Drogenbeichte von Hollywood-Star: "Dankbar, dass ich noch lebe"

Dennis Quaid (69) gehört zu den Top-Schauspielern in Hollywood. © AFP/Valerie Macon

Was Drogen mit einem anrichten können, musste Hollywood-Schauspieler und Musiker Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow") in den 1980er-Jahren am eigenen Leib erfahren.

Dem Magazin PEOPLE gab der 69-Jährige jüngst einen tiefen Einblick in die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Demnach habe er vor allem gegen Ende der 80er Jahre kurz vor dem Abgrund gestanden und sei in ein tiefes Loch gefallen.

Die Kokainsucht habe Quaid unzuverlässig gemacht, seine Band musste sich wegen seiner Abhängigkeit trotz neuem Plattenvertrag auflösen. Die Nase sprichwörtlich voll von allem begab sich der Schauspieler dann in eine Entzugsklinik - oder "Kokainschule" wie er es damals genannt habe.

"Ich erinnere mich, dass ich nach Hause ging und ein Erlebnis hatte, bei dem ich mich entweder tot oder im Gefängnis sah oder alles verlor, was ich hatte - und das wollte ich nicht", erinnerte er sich.