Schlimmer als im Dschungelcamp? Leyla hat Horror-Erlebnis bei sich zu Hause

Dschungelcamp-Finalistin Leyla Lahouar (27) berichtete am Freitag auf Instagram vom einem Horror-Erlebnis bei sich zu Hause: Was hat sie derart erschreckt?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Beim RTL-Dschungelcamp war Kandidatin Leyla Lahouar oft am Schreien, insbesondere, wenn sie mit Spinnen, Insekten und anderen Kriechtieren konfrontiert wurde. Doch auch bei sich zu Hause in Frankfurt am Main ist die 27-Jährige vor Horror-Erlebnissen nicht gefeit.

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) hat schon einige Show-Erfahrungen gesammelt: Sie war bei "Ex on the Beach", "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" dabei, bevor sie in den RTL-Dschungel einzog. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar Die Halbtunesierin wandte sich am gestrigen Freitag mit zwei Instagram-Storys an ihre Fans. Mit ernster Miene und offensichtlich unangenehm berührt begann sie ihren Bericht: "Ratet mal, wer gerade eine halbe Stunde vor der Kellertür stand, also vor dieser Tür, um überhaupt in den Keller reinzukommen, und sich am Ende nicht reingetraut hat." Danach hob sie winkend ihre Hand und verzog den Mund zu einem eher gequälten Lächeln. Promis & Stars Pia Tillmann total verändert: Mit diesem neuen Look haut sie nicht nur ihre Fans um! "Weil ich gesehen habe, wie eine Spinne sich von oben von der Lampe abgeseilt hat. Und das ist wirklich so ein richtiger Grusel-Keller wie aus den Horrorfilmen, wo Leute entführt werden. Da sieht's einfach schlimm aus, da sind Geräusche, da raschelt's, da sind Spinnennetze, die habe ich noch nicht mal im Dschungel gesehen!", erklärte Leyla ihren Fans. "Letztendlich habe ich mich nicht reingetraut, obwohl ich Sachen brauche von da, jetzt bin ich richtig traurig. Ich muss Sachen runterbringen und Sachen hochholen. Jetzt bin ich da umsonst runtergerannt", schilderte die Frankfurterin ihr Scheitern vor der Kellertür. Tatsächlich erinnert der Vorfall stark an diverse Dschungelprüfungen, an denen die 27-Jährige bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am Anfang dieses Jahres teilnahm - die Kandidatin hatte dabei oft sehr große Probleme.

Leyla Lahouar: "Ich habe hier so einen ranzigen Nachbarn"