"DSDS"-Star muss Schock-Erlebnis verkraften: Katharina Eisenblut mit Tochter in Notaufnahme

Köln/Augsburg - Anfang des vergangenen Jahres ist Katharina Eisenblut zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch jetzt muss die 31-Jährige ein Schock-Erlebnis verkraften. Nach einem Unfall muss sie mit ihrer jüngsten Tochter in die Notaufnahme!

Ex-"DSDS"-Star Katharina Eisenblut (31) musste nach einem Unfall mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshot)

"Es kam zu einem Unfall mit Emilia. Wir sind aufm Weg in die Notaufnahme", schreibt die ehemalige Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" zu einem Bild ihres Töchterchens auf einer Krankenliege in ihrer Instagram-Story.

"Mein Herz bricht gerade in tausend Teile", lässt sie ihre rund 443.000 Anhänger zudem wissen.

Ein folgenschwerer Fauxpas habe zu dem Aufenthalt im Krankenhaus geführt, denn nachdem Katharina mit Emilia im Bett eingeschlafen sei, sei sie ihr aus dem Arm gerutscht.

Unglücklicherweise sei es auch noch ein relativ hohes Boxspringbett gewesen, in dem sie gelegen habe. Da sie unfassbar müde gewesen sei, sei Katharina dann eingeschlafen.

Plötzlich habe es jedoch einen lauten Knall gegeben. "Ihr Schreien geht mir nicht aus dem Kopf", erzählt die 31-Jährige, die auch direkt ihrem Verlobten "Domi" Bescheid gegeben habe.