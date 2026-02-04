Nächstes Liebes-Update: So steht es um Hottie-Landwirt Friedrich und seine Laura

Willingen (Nordrhein-Westfalen) - Für die einen sind sie DAS Traumpaar der abgelaufenen " Bauer sucht Frau "-Staffel, für andere bilden die beiden bloß eine Zweckgemeinschaft, um die neugewonnene Aufmerksamkeit für eine Instagram -Karriere zu nutzen: Gemeint sind Friedrich (29) und Laura (26)!

Ein Liebesbeweis von "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) hat bei Laura (26) für große Begeisterung gesorgt. © RTL

Doch jetzt hat der Hottie-Landwirt mit einer Geste für große Begeisterung bei seiner Ex-Hofdame gesorgt.

Die 26-Jährige zeigt in ihrer Story nämlich sich und Friedrich, wie sie in einem Festzelt feiern. Im Hintergrund läuft der Partysong "Gimme! Gimme! Gimme!" von ABBA. Voller Freude wippt die Lehrerin mit, während ihr Liebster gelangweilt danebensteht. Als sie den Schwenk zu ihm rüber macht, kann er sich ein Lächeln aber nicht verkneifen.

"Dass ich Friedrich Dieckmann in dieses Zelt bekommen habe, war auf jeden Fall der größte Liebesbeweis", schwärmt Laura.

Dann ist zu sehen, wie die beiden Turteltauben Hand in Hand den Moment genießen.

"Schön war's", lässt die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihre Anhänger bei Instagram noch wissen.