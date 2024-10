Dune-Star Chalamet crasht eigenen Doppelgänger-Contest - Menge dreht durch!

New York City (USA) - Mit gelocktem Haar und Babyface: Mehrere Doppelgänger des US-amerikanisch-französischen Schauspielers Timothée Chalamet (28, "Dune", "Wonka") haben sich am gestrigen Sonntagnachmittag (Ortszeit) im New Yorker Washington Square Park versammelt. Dann tauchte das Original auf ...