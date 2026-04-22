Dunja Hayali sieht Timmy-Fieber auch kritisch: "Das ist alles so ein Wahnsinn"

Berlin - Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter der Deutschen aktuell so sehr wie der gestrandete Buckelwal "Timmy" in der Ostsee. Für Moderatorin Dunja Hayali (51) wirft das auch Fragen auf.

Dunja Hayali (51) meldet sich gerne zu aktuellen Fragen der Zeit zu Wort. © Christoph Soeder/dpa

Während Rettungskräfte weiterhin versuchen, das Tier zu bergen, ist Timmy Dauerthema in den Medien und in sozialen Netzwerken. Dort wird nicht nur Mitgefühl geäußert – der Wal ist inzwischen zu einem echten Streitthema geworden.

In einem Instagram-Video macht Hayali jetzt deutlich, dass auch sie auf ein gutes Ende hofft: "Natürlich möchte ich auch, dass er lebt, überlebt und dass es ein Happy End gibt."

Gleichzeitig stellt die Journalistin die Frage, warum ausgerechnet dieser Fall so starke Emotionen bei der Bevölkerung auslöst. "Wie kann das eigentlich sein, dass so viele Menschen mit diesem Wal mitfiebern, mitleiden, Empathie empfinden?"

Die Moderatorin sucht nach Erklärungen für das Phänomen. "Weil man über sein eigenes Ende nachdenkt?", lautet eine ihrer Überlegungen. Zudem bringt Hayali die These auf, dass komplexe globale Krisen viele Menschen überfordern könnten, während das Schicksal des Wals leichter greifbar sei.

Das Geschehen rund um Timmy sei im Vergleich "so schön unterkomplex". Ihr Fazit: "Das ist alles so ein Wahnsinn."