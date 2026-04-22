Dunja Hayali sieht Timmy-Fieber auch kritisch: "Das ist alles so ein Wahnsinn"
Berlin - Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter der Deutschen aktuell so sehr wie der gestrandete Buckelwal "Timmy" in der Ostsee. Für Moderatorin Dunja Hayali (51) wirft das auch Fragen auf.
Während Rettungskräfte weiterhin versuchen, das Tier zu bergen, ist Timmy Dauerthema in den Medien und in sozialen Netzwerken. Dort wird nicht nur Mitgefühl geäußert – der Wal ist inzwischen zu einem echten Streitthema geworden.
In einem Instagram-Video macht Hayali jetzt deutlich, dass auch sie auf ein gutes Ende hofft: "Natürlich möchte ich auch, dass er lebt, überlebt und dass es ein Happy End gibt."
Gleichzeitig stellt die Journalistin die Frage, warum ausgerechnet dieser Fall so starke Emotionen bei der Bevölkerung auslöst. "Wie kann das eigentlich sein, dass so viele Menschen mit diesem Wal mitfiebern, mitleiden, Empathie empfinden?"
Die Moderatorin sucht nach Erklärungen für das Phänomen. "Weil man über sein eigenes Ende nachdenkt?", lautet eine ihrer Überlegungen. Zudem bringt Hayali die These auf, dass komplexe globale Krisen viele Menschen überfordern könnten, während das Schicksal des Wals leichter greifbar sei.
Das Geschehen rund um Timmy sei im Vergleich "so schön unterkomplex". Ihr Fazit: "Das ist alles so ein Wahnsinn."
Dunja Hayali meldet sich auf Instagram zu Wort
Hayali macht auf Doppelmoral aufmerksam
Hayali weist auch auf eine gewisse Doppelmoral hin, die in dem Mitgefühl oft mitschwingt.
So fragt sich die 51-Jährige, warum Menschen so stark mit einem einzelnen Tier leiden, gleichzeitig aber ihr Verhalten im Alltag nicht hinterfragen: "Wenn Menschen viel Mitgefühl mit diesem Wal haben – wieso hören sie dann zum Beispiel nicht auch auf, Tiere zu essen?"
Ihre Gedanken versteht sie ausdrücklich als Denkanstoß: "Aber das finde ich irgendwie paradox. Wie passt das denn zusammen?"
Neben Hayali äußern sich zunehmend auch andere prominente Stimmen zu dem Fall. So hat sich unter anderem Sarah Connor (45) mit einem Appell an ihre Fans gewandt und ihre Sorge um das Tier zum Ausdruck gebracht.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa