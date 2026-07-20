Neue ZDF-Doku mit Dunja Hayali fragt: Wie gefährlich ist die Deutsche Bahn?
Von Matthias Arnold
Berlin - Verspätungen, eine chaotische Kundenkommunikation und die marode Infrastruktur sind Dauerthemen bei der Deutschen Bahn. In einer neuen Doku beschäftigt sich nun auch TV-Journalistin Dunja Hayali (52) mit den Schwierigkeiten bei dem Konzern.
Wie komplex die Gründe dafür sind und wie schwierig es ist, die Bahn wieder richtig aufzugleisen, zeigt eine neue Ausgabe der Reportage-Reihe "Am Puls mit Dunja Hayali" im ZDF.
In dem Film "Unsere Bahn - Geliebt, Verflucht - Gefährlich?" macht sich die Journalistin auf die Reise mit dem ICE, trifft die Bahnchefin, Lokführer und Politiker - und spricht mit vielen Betroffenen.
Eine ihrer zentralen Fragen: Ist der schlechte Zustand der Bahn mehr als nur ein Ärgernis für Reisende, ist er gar eine Gefahr für Leib und Leben?
Ein großer Teil der knapp 45-minütigen Doku widmet sich dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen. Bei der Entgleisung eines Regionalzuges im Juni 2022 starben fünf Menschen, Dutzende wurden verletzt. Hauptgrund waren marode Betonschwellen, die dem Gewicht des Zuges nicht mehr standhielten.
Die Doku "Unsere Bahn - Geliebt, Verflucht - Gefährlich?" ist am Dienstag (21. Juli) um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen oder schon jetzt in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Jonny Müller-Goldenstedt/ZDF/dpa