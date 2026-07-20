Neue ZDF-Doku mit Dunja Hayali fragt: Wie gefährlich ist die Deutsche Bahn?

Berlin - Verspätungen, eine chaotische Kundenkommunikation und die marode Infrastruktur sind Dauerthemen bei der Deutschen Bahn . In einer neuen Doku beschäftigt sich nun auch TV-Journalistin Dunja Hayali (52) mit den Schwierigkeiten bei dem Konzern.

Dunja Hayali (52) nimmt die Probleme bei der Deutschen Bahn unter die Lupe. © Jonny Müller-Goldenstedt/ZDF/dpa

Wie komplex die Gründe dafür sind und wie schwierig es ist, die Bahn wieder richtig aufzugleisen, zeigt eine neue Ausgabe der Reportage-Reihe "Am Puls mit Dunja Hayali" im ZDF.

In dem Film "Unsere Bahn - Geliebt, Verflucht - Gefährlich?" macht sich die Journalistin auf die Reise mit dem ICE, trifft die Bahnchefin, Lokführer und Politiker - und spricht mit vielen Betroffenen.

Eine ihrer zentralen Fragen: Ist der schlechte Zustand der Bahn mehr als nur ein Ärgernis für Reisende, ist er gar eine Gefahr für Leib und Leben?

Ein großer Teil der knapp 45-minütigen Doku widmet sich dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen. Bei der Entgleisung eines Regionalzuges im Juni 2022 starben fünf Menschen, Dutzende wurden verletzt. Hauptgrund waren marode Betonschwellen, die dem Gewicht des Zuges nicht mehr standhielten.