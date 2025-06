Echte Hingucker: Diese Promis lassen sich die Hochzeit von Jeff Bezos nicht entgehen

Venedig - Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) wollen sich an diesem Wochenende in Venedig endlich das Ja-Wort geben. Mit dabei sind auch zahlreiche Prominente aus aller Welt.

Die Gästeliste sorgt dabei für große Aufmerksamkeit, denn unter den 200 Angereisten befindet sich auch hohe Prominenz aus Hollywood & Show &.Co. Unter den geladenen Promis waren Teile des Kardashian-Klans, Superstars wie Leonardo Di Caprio (47), Orlando Bloom (48) oder Usher (46).

Auch wenn die eigentliche Trauung erst am Wochenende stattfindet, luden Bezos und Sánchez bereits am Donnerstag zu ihrem Hochzeitsempfang in Madonna dell'Orto, einer Kirche in Venedig, ein.