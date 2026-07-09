Bonnie Tyler fühlte sich noch "fit genug": Nur wenige Wochen später starb sie

Faro (Portugal) - Die Nachricht über den unerwarteten Tod von Bonnie Tyler (†75) schockiert die Musikszene. Erst vor kurzer Zeit war die Sängerin aus dem künstlichen Koma erwacht - nur wenige Wochen vor ihrem Krankenhausaufenthalt hatte die Musikerin noch erklärt, "fit genug" für ihre Auftritte zu sein.

Bonnie Tyler (†75) erklärte nur wenige Monate vor ihrem unerwarteten Tod, sie sei "fit genug". © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Denn in einem Interview, das im März vom Hello! Magazine veröffentlicht worden war, hatte die "Total Eclipse of the Heart"-Interpretin gesagt: "Im Moment bin ich fit genug - klopf auf Holz - und ich genieße die Konzerte wirklich sehr."

Sie hatte betont, dass sie noch immer gemeinsam mit ihrer "wunderbaren Band" über die Bühne rocke. Gesundheit sei ihr das wichtigste - wenn man diese habe, habe man alles.

Außerdem hatte sie dem Boulevardmagazin ihr persönliches Fitnessgeheimnis verraten: Die 75-Jährige absolvierte täglich 20 Minuten Pilates, um sich in Form zu halten.

Dennoch hatte sie damals bereits einen operativen Eingriff hinter sich: "Ich habe keine neuen Knie bekommen. Stattdessen wurde bei mir eine sogenannte Gelenkspülung durchgeführt. Das war ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass das Ergebnis noch lange anhält."

Nur wenige Wochen später, Ende April, musste die Sängerin ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem bei ihr ein schwerer Darmriss festgestellt worden war.