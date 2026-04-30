Was ist mit Ed Sheeran passiert? So sieht der Grammy-Gewinner nicht mehr aus

Großbritannien - Musik-Star Ed Sheeran (35) geht mit kurzen Haaren in den neuen Monat Mai. Auf Instagram teilte der "Shape of You"-Sänger Schnappschüsse, auf denen seine bei Fans gewohnte rote Zottelmähne fehlte.

Ed Sheeran (35) fühlt sich mit seinem neuen Look pudelwohl. © Screenshot/Instagram/teddysphotos

Stattdessen präsentierte sich der Grammy-Gewinner mit raspelkurzer Frisur. Sheeran trägt fortan einen sogenannten "Buzz Cut".

"Ja, ich habe mir die Haare rasiert", schrieb der 35-Jährige zu einem der Fotos, das ihn draußen, mit weißem Shirt und einer Hand hinter dem Kopf zeigt. Sheeran wirkt verlegen. Aber er steht zu seinem neuen Look.

"Es gibt gerade viele Neuanfänge in meinem Leben. Ich liebe es und überlege, es so zu lassen", schrieb er weiter. Der Buzz Cut sei ein Symbol für alles Neue.

Sheeran gewährte seinen Fans sogar noch weitere Einblicke in sein aktuelles Leben. So kommentierte er ein Foto, das ihn mit dicken Kopfhörern auf den Ohren, auf einem Sofa liegend zeigt, dass er sich von einer Gürtelrose erholt habe. "Kann ich nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung", teilte der Brite mit.