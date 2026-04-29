"Sprengt den Wal": Berliner Band provoziert mit Song über "Timmy"

Berlin - Der Wal-Wahnsinn hat Deutschland fest im Griff. Das Thema beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Nun hat eine Berliner Rockband den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal "Timmy" musikalisch verwurstet.

Die Band Tulpe landetet mit ihrem Wal-Song einen viralen Hit. © Stephan Rabold/Tulpe

Die Gruppe Tulpe veröffentlichte den rund zweiminütigen Titel "Sprengt den Wal", der mit bewusst überspitzten und teils drastischen Textzeilen arbeitet. Darin heißt es unter anderem, man solle den Wal "wegmachen" und "Wal-Salami regnen" lassen.

Die Band setzt dabei auf satirische Überzeichnung und gesellschaftskritische Anspielungen, auch mit politischen Bezügen.

So bekommt der amtierende US-Präsident sein Fett weg: "Frag' mal jemand Donald Trump, ob der ihn nicht sprengen kann, sag' ihm: 'Timmy ist ein erdölreiches Land'".

In den sozialen Medien und auf YouTube verbreitete sich das Lied in Windeseile, eines der Videos wurde bislang 4,7 Millionen Mal angeklickt. Der Song spaltet allerdings die Gemüter: Während einige Nutzer den Humor der Band feiern, kritisieren andere den Beitrag als geschmacklos.

Frontmann Joachim Foerster erklärte, man habe den Song zunächst ohne größere Absicht geschrieben, sei dann aber vom unerwartet großen Echo überrascht worden. Kontroversen und auch negative Kommentare gehörten für die Band zum Alltag.